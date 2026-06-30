"Найкрасивіша дівчинка у світі" вийшла заміж: як вона виглядає зараз

Тілан Блондо - французька модель, яка особливо прославилася ще в ранньому дитинстві.

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Тілан Блондо - визнана красуня / Колаж Главред, фото Instagram/thylaneblondeau

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Як зараз виглядає Тілан Блондо

Що про неї відомо

Володарка статусу "найкрасивіша дівчинка у світі" Тілан Блондо сказала "так" у Місті Кохання.

Як пише People, 25-річна французька модель, яку Vogue Enfants у 2006 році назвав "найкрасивішою дівчиною світу", вийшла заміж за Бена Атталя в Парижі.

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Тілан Блондо була визнана найкрасивішою дівчинкою світу / Фото Instagram/thylaneblondeau

Блондо поділилася кількома моментами зі свого весільного дня у своїх Instagram Stories, зокрема кадрами з церемонії в мерії, яка відбулася в 16-му окрузі Парижа.

Тілан Блондо була визнана найкрасивішою дівчинкою світу / Фото Instagram/thylaneblondeau

Напередодні весілля вона показала своїм підписникам, як готується до свята, зокрема до зачіски та макіяжу. На одному селфі наречена зображена під час нанесення макіяжу Андреєю Алі. На іншому знімку стиліст з волосся Фабіо Петрі завершує укладку її елегантної зачіски-пучка, прикрашеної ніжними білими квітами.

Тілан Блондо була визнана найкрасивішою дівчинкою світу / Фото Instagram/thylaneblondeau

Модель вийшла заміж / Фото Instagram/thylaneblondeau

Блондо розпочала свою модельну кар’єру у 4 роки, співпрацюючи з такими великими дизайнерськими брендами, як Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana та Hugo Boss. Вона продовжує працювати моделлю та співпрацює з агентством IMG Models.

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Про особу: Тілан Блондо Тілан Блондо - французька фотомодель та актриса. Тілан - одна з найбільш високооплачуваних юних моделей світу. Кар’єру фотомоделі розпочала у 4 роки. Співпрацювала з Жан-Полем Готьє. Фотографії 10-річної Тілан, опубліковані в журналі Vogue, викликали бурю обурення. Журнал звинуватили у розбещенні малолітніх. На початку 2014 року, у віці 12 років, Тілан підписала контракт з міжнародним модельним агентством IMG Models, працювати в якому почала з 15 років. Була обличчям таких брендів, як Lacoste, Hugo Boss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti, Pull & Bear, Paul & Joe Sister та багатьох інших.

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