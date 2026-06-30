Lida Lee зізналася у романі з дівчиною: "Ніде про це не говорила"

Lida Lee розповіла про свій досвід гомосексуальних стосунків.

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Lida Lee - камінг-аут / колаж: Главред, фото: instagram.com, Lida Lee

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Lida Lee зустрічалася з дівчиною

Чому зараз вона зустрічається з чоловіками

Відома українська співачка Lida Lee розповіла, що в юному віці зустрічалася з дівчиною. Про свій досвід гомосексуальних стосунків артистка розповіла у своєму шоу "Що ДаLee".

Виконавиця поділилася, що перед стосунками з дівчиною пережила дуже болісний досвід роману з хлопцем, який зрадив її та розбив серце. Після цього Lida Lee довгий час не наважувалася вступати в нові стосунки.

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Lida Lee - стосунки з дівчиною / фото: instagram.com, Lida Lee

"Ніколи ніде про це не говорила. Колись у моїх перших стосунках мені зрадили. Тоді цілий рік я замкнулася в собі, і мені було настільки боляче, що я нікого до себе не підпускала. Я навіть думала, що я не така і, можливо, фригідна", - зізналася співачка.

Через деякий час у майбутньої зірки та її подруги зародилися почуття, які згодом переросли у повноцінні стосунки.

"Хоча я була ще досить юною, і це було скоріше внутрішнім протестом, ніж почуттями. І завдяки цьому досвіду я зрозуміла, наскільки важко людям, адже про це не говорять", - розповіла Lida Lee.

Lida Lee - особисте життя / скрін з відео

Незважаючи на набутий досвід стосунків із дівчиною, зараз співачка вважає себе гетеросексуальною. Виконавиця перебуває у стосунках із відомим шоуменом Даніелем Салемом.

"Зараз я захоплююся жінками, але сказати, що я відчуваю до них сексуальний потяг, - ні. Це був мій досвід, за який я вдячна", - поділилася знаменитість.

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Про персону: Lida Lee Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) - українська співачка. Колишня учасниця гурту Chica-Band та бек-вокалістка Monatik. Двічі брала участь у проєкті "Голос країни" (4 сезон - наставник Сергій Лазарєв; 10 сезон - наставник Monatik). Також брала участь у шоу "Танці з зірками-8" та "Х-фактор". Дмитро Монатік був її продюсером з 2020 по 2021 рік.

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