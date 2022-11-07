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Український національний відбір на Євробачення-2023: названі імена трьох суддів

7 листопада 2022, 11:40

Українці визначили, хто зі знаменитостей обере найкращого конкурсанта від України.

Євробачення-2023
Євробачення-2023 - названі журі Національного відбору / instagram.com/suspilne.eurovision

У травні 2023 року в Ліверпулі відбудеться 67 щорічний пісенний конкурс Євробачення. У ньому візьмуть участь представники 36 країн.

Наприкінці жовтня Україна представила лонгліст артистів, які боротимуться за право представити нашу країну на Євробаченні-2023. На учасників буде покладено особливу відповідальність, адже вони відстоюватимуть честь України - країни-переможниці на Євробаченні-2022.

31 жовтня в онлайн-форматі стартувало голосування за допомогою мобільного застосунку Дія за членів журі, які визначатимуть конкурсантів для Євробачення на національному відборі. До списку ймовірних суддів увійшли: Джамала, DZIDZIO (Михайло Хома), Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Катерина Павленко (Go_A), Юлія Саніна, Костянтин Томільченко, Тарас Тополя, Валерій Харчишин.

Опитування тривало з 31 жовтня до 10 ранку 7 листопада. Всього за улюблених артистів, які гідні звання журі на престижному пісенному конкурсі, проголосувало понад 500 тис.осіб.

За підсумками онлайн-голосування членами журі Нацвідбору на Євробачення-2023 від України стають Тарас Тополя (17.41%), Юлія Саніна (15.69%) і Джамала (15.71%).

Раньше три країни-учасниці зробили офіційні заяви про своє відмові їхати в Ліверпуль в 2023 році і від участі в Євробаченні-2023 по ряду причин, які неможливо залагодити до початку змагання.

Пізніше Європейська мовна спілка (European Broadcasting Union (EBU) оприлюднила офіційний список країн-учасниць у 67-му щорічному конкурсі Євробачення.

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