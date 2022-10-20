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Євробачення-2023: третя країна-учасниця відмовилася від конкурсу в Ліверпулі

20 жовтня 2022, 12:44

Високий внесок на участь "відлякує" держави від Євробачення.

Євробачення-2023
Євробачення-2023 - Болгарія відмовилася від участі / instagram.com/eurovision

Євробачення в 2023 році відбудеться в Ліверпулі 9, 11 і 13 травня. І хоча остаточний список учасників ще не узгоджений, країни-учасниці починають поступово відмовлятися від пісенного змагання.

Слідом за Чорногорією та Північною Македонією за кубок Євробачення-2023 вирішила припинити боротьбу Болгарія. Про це повідомило болгарське видання 24chasa.

Суспільний мовник Болгарії заявив, що вважає участь у Євробаченні недоцільним на тлі катастрофічної нестачі фінансування: бюджет вже скоротився на 2 млн левів (близько 1 млн доларів), а витрати зросли втричі.

Через економічну та енергетичну кризу, що розвивається, громадське болгарське телебачення вважає неприйнятним витратити велику суму з державного бюджету на участь у Євробаченні.

Україна виграла Євробачення

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Зазначимо, група Kalush Orchestra отримала 631 бал на Євробаченні 2022. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше українських музикантів зміг зібрати лише Сальвадор Зібрав (758 балів).

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

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