Зухвалі новачки та маститі артисти: опубліковано лонгліст до Нацвідбору на Євробачення-2023

Євробачення-2023 - лонглист на Нацвідбір на Євробачення-2023 / instagram.com/suspilne.eurovision

67 міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2023 році відбудеться в травні 2023 року у Ліверпулі. Вже зараз країни учасниці починають відбирати конкурсантів, які зможуть гідно представити держави на змаганні.

Суспільний мовник України представив сьогодні лонглист артистів, які можуть взяти участь у Національному відборі на Євробачення-2023. Всього в список увійшли 36 учасників. Остаточний список фіналістів буде представлений не пізніше 17 листопада.

До лонглисту Нацвідбору на Євробачення-2023 увійшли:

2TONE

Angelina

DAYTON

Drevo

Elysees

DEMCHUK

FIINKA

Havkа

Jerry Heil

Iana Kovaleva

Kozak Siromaha

KRUTЬ

Lue Bason

Moisei

Olivan

OOHLA

Oy Sound System

SASHA

Seréen

sexnesc

Shy

SKYLERR

SOWA

Tember Blanche

Tery

TVORCHI

Victoria Niro

Vynohradova

Zetetics

Лилу45

Макс Пташник

Мія Рамарі

Роялькіт

Саша Фадєєва

ТÓНКА

Циферблат.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня. Передбачається, що в шортлист до виступу на Нацвідборі увійде не більше 10 конкурсантів за аналогією з минулими роками.

Раньше три країни-учасниці зробили офіційні заяви про свою відмову їхати в Ліверпуль в 2023 році і від участі в Євробаченні-2023 по ряду причин, які неможливо залагодити до початку змагання.

Пізніше Європейська мовна спілка (European Broadcasting Union (EBU) оприлюднила офіційний список країн-учасниць у 67-му щорічному конкурсі Євробачення.

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