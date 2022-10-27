Зухвалі новачки та маститі артисти: опубліковано лонгліст до Нацвідбору на Євробачення-2023

У список увійшли 36 артистів різних музичних жанрів та стилів.
67 міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2023 році відбудеться в травні 2023 року у Ліверпулі. Вже зараз країни учасниці починають відбирати конкурсантів, які зможуть гідно представити держави на змаганні.
Суспільний мовник України представив сьогодні лонглист артистів, які можуть взяти участь у Національному відборі на Євробачення-2023. Всього в список увійшли 36 учасників. Остаточний список фіналістів буде представлений не пізніше 17 листопада.
До лонглисту Нацвідбору на Євробачення-2023 увійшли:
- 2TONE
- Angelina
- DAYTON
- Drevo
- Elysees
- DEMCHUK
- FIINKA
- Havkа
- Jerry Heil
- Iana Kovaleva
- Kozak Siromaha
- KRUTЬ
- Lue Bason
- Moisei
- Olivan
- OOHLA
- Oy Sound System
- SASHA
- Seréen
- sexnesc
- Shy
- SKYLERR
- SOWA
- Tember Blanche
- Tery
- TVORCHI
- Victoria Niro
- Vynohradova
- Zetetics
- Лилу45
- Макс Пташник
- Мія Рамарі
- Роялькіт
- Саша Фадєєва
- ТÓНКА
- Циферблат.
Фінал Національного відбору на Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня. Передбачається, що в шортлист до виступу на Нацвідборі увійде не більше 10 конкурсантів за аналогією з минулими роками.
Раньше три країни-учасниці зробили офіційні заяви про свою відмову їхати в Ліверпуль в 2023 році і від участі в Євробаченні-2023 по ряду причин, які неможливо залагодити до початку змагання.
Пізніше Європейська мовна спілка (European Broadcasting Union (EBU) оприлюднила офіційний список країн-учасниць у 67-му щорічному конкурсі Євробачення.
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