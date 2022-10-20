Євробачення-2023 в Ліверпулі: опубліковано офіційний список країн-учасниць

Євробачення-2023 в Ліверпулі - список країн-учасниць / instagram.com/eurovision

Великобританія в 2023 році дев'ятий раз прийме у себе музичний конкурс Євробачення. Цією честь удостоєний Ліверпуль, графство Мерсісайд - місто з багатою музичною історією.

Євробачення-2023 пройде від імені України, яка у зв'язку з війною не може прийняти іноземних гостей у такій кількості. Перші приготування в Британії вже відбулися.

Наприклад, відомі дати конкурсу - 9, 11 і 13 травня. Також сьогодні Європейська мовна спілка (European Broadcasting Union (EBU) оголосила країн-учасниць у 67-му щорічному конкурсі Євробачення.

Свою участь у Євробаченні-2023 підтвердили суспільні мовники 37 країн: Албанія, Вірменія, Австралія, Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Греція, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Латвія, Литва, Мальта, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Сербія, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна і Великобританія.

Україна виграла Євробачення

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Зазначимо, група Kalush Orchestra отримала 631 бал на Євробаченні 2022. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше українських музикантів зміг зібрати лише Сальвадор Зібрав (758 балів).

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

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