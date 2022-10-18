Євробачення-2023: дві країни відмовилися їхати в Ліверпуль на конкурс

Євробачення-2023 - від участі відмовилися дві країни / instagram.com/eurovision

Український гурт Kalush Orchestra переміг на пісенному конкурсі Євробачення-2022. Однак, за рішенням організаторів заходу, Україні було відмовлено в праві проводити конкурс на території країни через військові дії, які зараз відбуваються тут.

Організацію Євробачення-2023 від імені України взяла на себе Великобританія. Конкурс відбудеться в травні 2023 року в Ліверпулі.

І хоч до початку конкурсу ще більше півроку, дві країни вже повідомили про добровільну відмову в участі. Їх офіційні заяви публікує BBC. Офіційний список країн-учасниць оприлюднять найближчим часом.

Однак в нього вже не входить Північна Македонія. Війна між Україною та РФ призвела до енергетичної кризи в країні, тому участь у дорогому європейському конкурсі для них не в пріоритеті.

Через велику суму грошового внеску для участі в Євробаченні та високі витрати на підготовку команди, від пісенного конкурсу в 2023 році також відмовилася Чорногорія. Їх представник заявляє, що країна прийняла рішення витратити ці кошти більш раціонально.

"Крім значних витрат на реєстраційний збір, а також витрат на перебування у Великобританії, ми зіткнулися з відсутністю інтересу з боку спонсорів, тому вирішили направити наявні ресурси на фінансування поточних і планованих національних проєктів", - йдеться в повідомленні.

Сума внеску країн для участі в Євробаченні коливається з року в рік. Її для кожної країни визначають індивідуально, залежно від ряду факторів (на кшталт розміру і кількості населення держави). Зазвичай цифра коливається в межах 5 мільйонів фунтів стерлінгів (209 млн грн), але точну суму тримають в секреті.

У 2023 році очікується істотне збільшення цієї цифри через дискваліфікацію РФ, як країни-учасниці. Росія в свою чергу була одним з основних спонсорів Євробачення.

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