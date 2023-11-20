Українська співачка Jamala заочно заарештована в РФ

Переможниця Євробачення-2016 вже відреагувала на оголошення в розшук в країні на болотах.

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Джамалу оголосили в карний розшук в рф / колаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Українська кримськотатарська співачка, Народна артистка України Jamala зараз активно будує кар'єру на світовій сцені. Крім того вона не забуває про просвітницьку діяльність - скрізь, де вона з'являється, вона нагадує про те, що в Україні зараз справжня війна, а агресора час зупинити.

Активна позиція Джамали стала причиною того, що в країні-окупанті артистка стала особою, яка перебуває в карному розшуку, і з середини жовтня заочно заарештована. Це означає, що її посадять у в'язницю в разі, якщо вона перетне кордон країни на болотах.

Співачці інкримінують статтю про "фейки" про армію окупантів. Про це розповідають росЗМІ з посиланням на власні джерела в МВС країни-агресора.

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По мережі також поширюється скріншот справи Джамали з її особистими даними. Втім, таку картинку намалювати може будь-яка людина з базовими знаннями графічного редактора.

Джамалу оголосили в карний розшук в рф / zona.media

Тим часом новина про те, що в країні на болотах вона стала злісною кримінальницею в розшуку, дійшла і до самої Джамали. На своїй сторінці в Instagram вона вже відреагувала на цю нісенітницю - показала своє фото з саркастичним емодзі, який хапається за голову.

Джамалу оголосили в карний розшук в рф / instagram.com/jamalajaaa

Раніше вдівець Руслани Писанки Ігор Ісаков показав пам'ятник, який встановив коханій та її матері на Берковецькому кладовищі, де поховані близькі артистки.

Також стало відомо, хто виграв конкурс краси Міс Всесвіт-2023, який відбувся в ніч на 19 листопада, та як виступила Міс Україна Всесвіт-2023 Ангеліна Усанова.

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