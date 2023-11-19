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Міс Всесвіт-2023: хто переміг та місце України на конкурсі

Анна Підгорна
19 листопада 2023, 12:23
86 найвродливіших жінок світу зібралися на одній сцені, щоб влаштувати глядачам свято вишуканості, сестринства і чарівності.
Міс Всесвіт-2023
Хто переміг на конкурсі Міс Всесвіт-2023? / instagram.com/missuniverse

У ніч на 19 листопада в Сальвадорі відбувся фінал 72-го Міжнародного конкурсу краси Міс Всесвіт. За результатами голосування глядачів та професійного журі переможницю обирали з 86 представниць різних країн.

Так до трійки суперфіналісток увійшли міс Таїланду, міс Австралії та Міс Нікарагуа. Заповітну корону отримала Шейнніс Паласіос - 23-річна активістка в питаннях ментального здоров'я та аудіовізуальний продюсер з Нікарагуа. Новина про це з'явилася на офіційній сторінці конкурсу в Instagram.

Першою віце-міс у 2023 році стала Міс Таїланд Аннтонія Порсільд. Корону переможниці вручала Міс Всесвіт-2022 з США Р'боні Габріель.

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Представниця України на конкурсі Міс Всесвіт-2023 Ангеліна Усанова гідно представила нашу країну, проте не увійшла до топ-20 змагання. Втім, дівчина з гідністю сприйняла цю новину, оскільки посіла місце в топ-10 у номінації Voice of Change, в якому конкурсантки представляли соціально значущі проблеми, якими вони займаються.

Шейнніс Паласіос
Шейнніс Паласіос - Міс Всесвіт-2023 / instagram.com/missuniverse

Раніше стало відомо, що телеведуча 1+1 Наталія Островська стала мамою. Не пам'ятаючи себе від щастя, вона вже розкрила стать дитини та показала її перші фото з пологового будинку.

Також поповнення очікується в родині зрадників України - кума директора країни на болотах Віктора Медведчука та його дружини, ведучої Оксани Марченко.

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