Міс Всесвіт-2023: хто переміг та місце України на конкурсі

У ніч на 19 листопада в Сальвадорі відбувся фінал 72-го Міжнародного конкурсу краси Міс Всесвіт. За результатами голосування глядачів та професійного журі переможницю обирали з 86 представниць різних країн.
Так до трійки суперфіналісток увійшли міс Таїланду, міс Австралії та Міс Нікарагуа. Заповітну корону отримала Шейнніс Паласіос - 23-річна активістка в питаннях ментального здоров'я та аудіовізуальний продюсер з Нікарагуа. Новина про це з'явилася на офіційній сторінці конкурсу в Instagram.
Першою віце-міс у 2023 році стала Міс Таїланд Аннтонія Порсільд. Корону переможниці вручала Міс Всесвіт-2022 з США Р'боні Габріель.
Представниця України на конкурсі Міс Всесвіт-2023 Ангеліна Усанова гідно представила нашу країну, проте не увійшла до топ-20 змагання. Втім, дівчина з гідністю сприйняла цю новину, оскільки посіла місце в топ-10 у номінації Voice of Change, в якому конкурсантки представляли соціально значущі проблеми, якими вони займаються.
Раніше стало відомо, що телеведуча 1+1 Наталія Островська стала мамою. Не пам'ятаючи себе від щастя, вона вже розкрила стать дитини та показала її перші фото з пологового будинку.
Також поповнення очікується в родині зрадників України - кума директора країни на болотах Віктора Медведчука та його дружини, ведучої Оксани Марченко.
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