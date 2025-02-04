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Українка увійшла до сотні найкращих діджеїв світу: послухати трек

Олена Кюпелі
4 лютого 2025, 12:01
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На честь цієї події вона влаштувала вечірки в Лондоні, Нью-Йорку, Амстердамі, Буенос-Айресі та в Києві.
DJ Koroleva увійшла до списку найкращих
DJ Koroleva увійшла до списку найкращих / Колаж Главред, фото Instagram/korolova.dj

Коротко:

  • Яке місце в списку посіла діджейка
  • За що її включили до списку

Цього року українська діджейка і продюсерка Ольга Корольова, яка виступає під псевдонімом DJ KOROLOVA, посіла 60 місце в ТОП 100 найкращих діджеїв світу.

За даними авторитетного видання DJ MAG, українка запустила свій лейбл Captive Soul.

На честь цієї події вона влаштувала вечірки в Лондоні, Нью-Йорку, Амстердамі, Буенос-Айресі, Києві, Мумбаї, Калькутті та Хайдарабаді. Лейбл і бренд вечірок, що розвивається, пов'язані з її однойменним радіошоу, яке транслюють у понад 30 країнах на великих станціях по всьому світу.

На лейблі Королева об'єдналася з такими артистами-початківцями, як Tyoz і MotherEarth для "Nightshapes" і Россом Куїном для "Say". Вона також випустила спільний EP "Reactive" з італійським дуетом Monophase.

Крім розвитку свого лейбла, треки Корольової з'явилися у збірнику 2024 року для EDC Mexico. Вона також випустила EP "Shining" з німецьким діджеєм і продюсером Ekko на Tomorrowland Records.

Українка увійшла до списку найкращих діджеїв
Українка увійшла до списку найкращих діджеїв / Фото djmag.com

Гастрольний графік українки також був дуже насиченим. Так, вона виступила 93 рази в 41 країні. Серед найяскравіших моментів - виступ як хедлайнера в лондонському KOKO і танцювальному закладі White Isle Hï Ibiza. У неї також були концерти в Індії, а також виступи на таких фестивалях, як Eastern Electrics і Tomorrowland.

Вона розповіла DJ Mag, що працює над "більш ніж 20 новими треками" і з нетерпінням чекає їхнього якнайшвидшого релізу.

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