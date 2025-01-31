Зірку серіалу "Таємниці Смолвіля" заарештували в Каліфорнії - ЗМІ

Коротко:
- Тома Веллінга затримали поліцейські
- Артиста підозрюють у водінні в стані алкогольного сп'яніння
Американський актор Том Веллінг зробив не найкращий подарунок своїй дружині. 26 січня він привітав Джессіку Роуз Лі з Днем народження, а через кілька днів, 28 січня, опинився за ґратами.
Артиста затримали на парковці біля одного з мережевих ресторанів швидкого харчування міста Вайріка, Каліфорнія, повідомляє TMZ. У поліцейський викликав підозри 47-річний чоловік, який сидів за кермом особистого автомобіля.
Під час перевірки виявилося, що в крові Веллінга міститься доза алкоголю, що перевищує норму. Його затримали за водіння в нетверезому стані, і доставили у відділок.
Пізніше в Мережі з'явилося фото Тома Веллінга після затримання. Представники зірки інцидент із п'яним водінням поки що не коментують.
Tom Welling mugshot pic.twitter.com/u0U0DjKna1- Moviemeter (@Moviemeter02) January 29, 2025
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що 58-річного голлівудського актора Девіда Швіммера, зірку серіалу "Друзі", спіймали на побаченні зі студенткою, яка молодша за нього вдвічі.
Також у Мережі з'явилися чутки про те, що в лідера гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето роман із росіянкою. Ще нещодавно артист розповідав, як сумує за "російською енергією".
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Хто такий Том Веллінг?
Том Веллінг - американський актор. Здобув популярність завдяки ролі Кларка Кента в телесеріалі "Таємниці Смолвіля" (2001-2011). Також знявся в таких фільмах, як "Туман" (2005), "Гуртом дешевше" (2003) і "Гуртом дешевше 2" (2005), повідомляє Вікіпедія.
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