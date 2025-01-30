Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Зірка "Постукайся в мої двері" Ханде Ерчел приїхала до РФ

Анна Підгорна
30 січня 2025, 22:30
93
"Еда Йилдиз" стала великим розчаруванням для українських фанатів серіалу.
Ханде Ерчел, Бариш Ардуч
Ханде Ерчел в рф - Ханде Ерчел і Бариш Ардуч прилетіли в Москву / колаж: Главред, фото: instagram.com/handemiyy

Короткий зміст:

  • Ханде Ерчел прилетіла до Москви на прем'єру нового фільму
  • Акторка розповіла, що мріє зіграти росіянку

Зірка серіалу "Постукайся в мої двері", турецька акторка Ханде Ерчел, розчарувала українських шанувальників. Артистка в рамках промо-туру нового фільму, в якому зіграла головну роль, відвідала країну-окупанта.

У столиці рф відбувся передпоказ романтичного фільму "Залиш це вітру". На прем'єру з'явилися виконавці головних ролей - актори Ханде Ерчел і Бариш Ардуч. Про це повідомляють росЗМІ.

відео дня

Це - перший візит Ерчел до Росії. На червоній доріжці перед показом і під час пресконференції вона була весела, і охоче відповідала на запитання.

Окрім обговорення фільму акторка заявила, що хоче погуляти Красною площею, бо її зацікавили краєвиди столиці країни-агресора. Також вона виявила бажання зіграти Анну Кареніну з однойменного роману Льва Толстого, а Ардуч - Раскольникова Достоєвського.

Ханде Ерчел, Бариш Ардуч
Ханде Ерчел в рф - Ханде Ерчел і Бариш Ардуч прилетіли до Москви / instagram.com/starhit.ru

Останні зіркові новини:

Раніше Главред розповідав, що росіяни збунтувалися проти путіністки Лоліти Мілявської. Співачка почала огризатися і повчати своїх кривдників - через тотальне скасування концертів у неї виявилося занадто багато вільного часу.

Також стало відомо, що у Яніса Тімми перед смертю були проблеми з фінансами, через що латвійський баскетболіст брав у борг у колишньої дружини - співачки Анни Сєдокової.

Читайте також:

Хто така Ханде Ерчел?

Ханде Ерчел - турецька акторка, модель. Відома своїми ролями в серіалах "Кохання не розуміє слів", "Дочки Ґюнеш", "Кільце" і "Постукайся в мої двері". Наймолодша турецька акторка, яка має найбільшу кількість нагород (офіційних і неофіційних) у турецькій індустрії та найбільшу кількість шанувальників у соціальній мережі Instagram, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес скандал новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Трамп може зробити це": держсекретар США зробив заяву щодо закінчення війни

"Трамп може зробити це": держсекретар США зробив заяву щодо закінчення війни

23:59Україна
Путін розуміє жорстку риторику: фінський президент назвав терміни початку перемир'я

Путін розуміє жорстку риторику: фінський президент назвав терміни початку перемир'я

23:58Україна
Трамп обмовився про розмову з Путіним на тлі авіатрощі в США

Трамп обмовився про розмову з Путіним на тлі авіатрощі в США

22:52Світ
Реклама

Популярне

Більше
У сім'ї не буде проблем: що потрібно виставити за поріг 30 січня - прикмети

У сім'ї не буде проблем: що потрібно виставити за поріг 30 січня - прикмети

Мовчун Ігор Ніколаєв позбувся своєї нерухомості та обрав нову країну

Мовчун Ігор Ніколаєв позбувся своєї нерухомості та обрав нову країну

Споживає більше, ніж усі думають: чи потрібно вимикати бойлер на ніч

Споживає більше, ніж усі думають: чи потрібно вимикати бойлер на ніч

Карта Deep State онлайн за 30 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 30 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Нова буря наближається до України: якою буде її потужність

Нова буря наближається до України: якою буде її потужність

Останні новини

23:12

"Зважена цифра": активіст розкрив кількість СЗЧ в Україні

22:52

Трамп обмовився про розмову з Путіним на тлі авіатрощі в США

22:43

Путініста Філіпа Кіркорова прибирають у РФ - причина

22:30

Зірка "Постукайся в мої двері" Ханде Ерчел приїхала до РФ

22:10

Путініста НІкіту Джигурду покарали в Україні - деталі

У разі зниження цін на нафту Росія буде здатна вести війну до кінця року - ОмельченкоУ разі зниження цін на нафту Росія буде здатна вести війну до кінця року - Омельченко
22:03

Зеленський провів "довгу розмову" з Будановим: "Важливо діяти активно"

21:32

Євробачення 2025: хто переможе на Нацвідборі - прогноз букмекерів

21:22

Якщо США зупинять допомогу Україні: The Hill назвав рік захоплення Києва Росією

21:19

"80% випадків - провал": філософ сказав, чому перемир'я не гарантує завершення війниВідео

Реклама
20:41

Через 18 годин тіло знайшли на рівні підвалу: у Сумах загинула мама пораненої дівчинкиФото

20:28

Після чуток про поповнення: Надя Дорофєєва повідомила новину

20:09

"Патріарх української хореографії": у 99 років помер народний артист

20:00

"Сармат" не літає, РФ не може запустити ядерну ракету без України - ЗМІ

19:50

Леся Нікітюк відверто зізналася, чому пішла з шоу "Хто зверху?"

19:10

Як Панцир-C1 виявився провалом для РФПогляд

19:02

Як прибрати весь дім за один день: геніально проста схема

18:58

Нібито планував держпереворот: Словаччина депортує українця

18:46

Євробачення-2025: де і коли дивитися фінал Національного відбору на Євробачення

18:32

Швеція передасть Україні рекордний пакет допомоги: на що піде $1,25 млрд

18:11

Знайдеться у холодильнику: як швидко заповнити залізо в організмі - дієтолог

Реклама
18:10

Штраф за відмову від ВЛК: у Зеленського пояснили, що чекає на обмежено придатних

17:43

РФ б'є по Україні "Шахедами" з новою "начинкою": Єрмак попередив про небезпеку

17:34

У Сумах сильно збільшилась кількість загиблих: як зараз виглядає зруйнований будинокФото

17:04

Хто не є привидом: треба знайти відповідь у загадці за 5 секунд

17:03

Ніякого оцту: як пробити засмічення в раковині за 5 хвилин

16:54

Не лише для захисту: навіщо вішають рушник на хрест

16:51

Заковтнула голову: гігантська риба напала на росіянку в китайському акваріуміВідео

16:34

Акцент на "спецконтингент": ГУР розкрило плани РФ щодо мобілізації на 2025 рік

16:25

Авіакомпанії "Українські вертольоти" передала одразу 6 підрозділів ЗСУ новини компанії

16:10

Не день і не два: скільки можна зберігати майонез - більшість не здогадується

15:58

Трамп "задушить" Путіна ембарго: експерт про сценарій примусу РФ до миру

15:47

Чому в літак не можна проносити воду: відповідь здивує багатьох

15:25

"Мир через силу": ухвалено важливе рішення щодо війни в Україні - ПАРЄ

15:19

США віддадуть ініціативу, підтримка України світом різко зміниться – МорозовВідео

15:10

"Україна – вигадана держава": у МЗС відповіли проросійському Джорджеску

14:51

"Зла, жорстка": Настя Приходько розповіла, якою побачила Юлію Тимошенко

14:40

Велика загадка для людства: навіщо вчені досліджують Місяць

13:57

Війська країн НАТО можуть ввести в Україну у відповідь на загострення РФ – прогнозВідео

13:56

ЗСУ пішли вперед в Курській області: ISW підтвердили просування українців

13:51

Вправа на 5 хвилин: як підняти самооцінку самостійно без психологаВідео

Реклама
13:33

Споживає більше, ніж усі думають: чи потрібно вимикати бойлер на ніч

13:31

Спробою виправдати сина Порошенка, його адвокат лише визнав, що той ухилянт - експерт

13:25

"Важливо бути на одній хвилі": Анна Кошмал заговорила про свого таємничого чоловіка

13:06

Сьогодні ми повинні не лише слухати голос ромів, а й підсилювати його - Координатор ООН Шмалє актуально

12:44

Дрони підірвали обладнання НПЗ: деталі потужних прильотів під Ростовом

12:36

В Румунії лунала повітряна тривога: в повітря підняли авіацію - яка причина

12:33

У багатьох розміщений неправильно: де повинен стояти холодильник

12:30

"Яке відбите": Потап розлютив шанувальників своїм вчинком - що сталося

12:19

Не злипаються і не розварюються: як вибрати макарони твердих сортів

12:12

Уперше за довгий час: Світлана Лобода повернулася в Україну

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти