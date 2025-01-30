Зірка "Постукайся в мої двері" Ханде Ерчел приїхала до РФ

"Еда Йилдиз" стала великим розчаруванням для українських фанатів серіалу.

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Ханде Ерчел в рф - Ханде Ерчел і Бариш Ардуч прилетіли в Москву / колаж: Главред, фото: instagram.com/handemiyy

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Ханде Ерчел прилетіла до Москви на прем'єру нового фільму

Акторка розповіла, що мріє зіграти росіянку

Зірка серіалу "Постукайся в мої двері", турецька акторка Ханде Ерчел, розчарувала українських шанувальників. Артистка в рамках промо-туру нового фільму, в якому зіграла головну роль, відвідала країну-окупанта.

У столиці рф відбувся передпоказ романтичного фільму "Залиш це вітру". На прем'єру з'явилися виконавці головних ролей - актори Ханде Ерчел і Бариш Ардуч. Про це повідомляють росЗМІ.

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Це - перший візит Ерчел до Росії. На червоній доріжці перед показом і під час пресконференції вона була весела, і охоче відповідала на запитання.

Окрім обговорення фільму акторка заявила, що хоче погуляти Красною площею, бо її зацікавили краєвиди столиці країни-агресора. Також вона виявила бажання зіграти Анну Кареніну з однойменного роману Льва Толстого, а Ардуч - Раскольникова Достоєвського.

Ханде Ерчел в рф - Ханде Ерчел і Бариш Ардуч прилетіли до Москви / instagram.com/starhit.ru

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Раніше Главред розповідав, що росіяни збунтувалися проти путіністки Лоліти Мілявської. Співачка почала огризатися і повчати своїх кривдників - через тотальне скасування концертів у неї виявилося занадто багато вільного часу.

Також стало відомо, що у Яніса Тімми перед смертю були проблеми з фінансами, через що латвійський баскетболіст брав у борг у колишньої дружини - співачки Анни Сєдокової.

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Хто така Ханде Ерчел? Ханде Ерчел - турецька акторка, модель. Відома своїми ролями в серіалах "Кохання не розуміє слів", "Дочки Ґюнеш", "Кільце" і "Постукайся в мої двері". Наймолодша турецька акторка, яка має найбільшу кількість нагород (офіційних і неофіційних) у турецькій індустрії та найбільшу кількість шанувальників у соціальній мережі Instagram, повідомляє Вікіпедія.

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