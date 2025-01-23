Кинув відомий актор: зірка "Секс і місто" розповіла про невдалий роман

Стосунки закінчилися, залишивши акторку з відчуттям, що її добрі наміри були використані.

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Крістін Девіс поділилася сумним досвідом / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Зірка "Сексу і міста" розповіла про невдалий роман

5 тисяч доларів зруйнували стосунки

Акторка Крістін Девіс, яка прославилася роллю в серіалі "Секс і місто", поділилася в подкасті "Are You a Charlotte?" непростою історією зі свого минулого. У часи зйомок серіалу "Район Мелроуз" вона зустрічалася з починаючим актором, який зараз став відомою зіркою Голлівуду. Однак хеппі ендом ця історія не закінчилась.

Стосунки розвивалися швидко, але одного дня Крістін помітила, що у бойфренда є фінансові проблеми. Він мав борги за комунальні послуги, а також несправний мотоцикл, який використовував для поїздок на кастинги.

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Девіс стало шкода чоловіка, тому вона вирішила підтримати коханого і позичила йому 5 тисяч доларів, вважаючи це інвестицією у його майбутнє.

"Я просто подумала, що можу допомогти. Він такий талановитий, і є таким зараз. Думаю, це було близько 5 тисяч доларів". — поділилася Крістін.

Однак така доброта для акторки, на жаль, обернулася боком.Коли чоловік отримав бажане, перерахувавши купюри, він спершу почав віддалятися, а згодом зовсім припинив спілкування.

Хоча Крістін не розкрила ім’я того, хто так з нею вчинив, вона згадала, що нині цей актор живе за містом і має кількох дітей.

Трагедії серіалу "Секс і місто" - що відомо

Раніше Главред поділився сумною звісткою, що померла актриса з серіалу "Секс у великому місті". Вона удостоєна премії "Тоні", відома тим, що грала грізних жінок на сцені.

Також відомо, що у сім'ї "Шарлотти" із "Сексу і міста" сталося нещастя. Близький чоловік акторки пішов із життя через ускладнення у зв'язку з багаторічною боротьбою з хворобою Паркінсона.

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Що таке "Секс і місто"? Секс і місто - американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року. Загалом було знято 94 епізоди у складі шести телевізійних сезонів. Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг у віці "за 30". Серіал засновано на однойменній книзі журналістки та письменниці Кендес Бушнелл. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним - Сара Джессіка Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс та Синтія Ніксон, повідомляє Вікіпедія.

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