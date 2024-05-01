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Україна і Хорватія зрівняли рахунки: рейтинг Євробачення-2024 від букмекерів

Анна Підгорна
1 травня 2024, 20:00
Єврофани дають українському дуету alyona alyona & Jerry Heil майже 100 відсотків.
Євробачення-2024
Євробачення-2024 переможець - статистика Євробачення-2024 від букмекерів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

До першого півфіналу музичного конкурсу Євробачення-2024 залишилося 5 днів. Конкурсанти доводять свої номери до досконалості, а букмекери збирають статистику - кого ж єврофани бачать своїми фаворитами?

Топ-5 лідерів серед потенційних переможців не змінюється вже впродовж останніх трьох тижнів - конкурсанти зі Швеції, Хорватії, Нідерландів, Італії та України видаються найімовірнішими кандидатами на кришталевий мікрофон.

Що ж стосується десятки артистів, які за підсумком першого півфіналу пройдуть у грандфінал, то тут вимальовується більш цікава картина. Близько місяця Хорватія посідала перше місце серед учасників першого півфіналу.

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Друге незмінно діставалося Україні. Зараз їхні шанси рівні, що означає, що а) ніхто не сумнівається в тому, що Україна посяде гідне місце серед фіналістів Євробачення-2024, б) українські учасники впевнено закріплюються серед фаворитів, а значить, до грандфіналу вони можуть встигнути посісти більш виграшні позиції.

Євробачення-2024
Євробачення-2024 переможець - статистика Євробачення-2024 від букмекерів / eurovisionworld.com
Євробачення-2024
Євробачення-2024 переможець - статистика Євробачення-2024 від букмекерів / eurovisionworld.com

Євробачення-2024

Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Україна на Євробаченні-2024 - подробиці:

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також сопілкар із Kalush Orchestra, гурту-переможця Євробачення-2022, висловився щодо перемоги alyona alyona і Jerry Heil на конкурсі. Тимофій Музичук оцінив шанси дуету.

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