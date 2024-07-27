Загроза життю: принц Гаррі більше не привезе Меган Маркл до Британії

Принц Гаррі більше не привезе Меган Маркл до Великої Британії.

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Принц Гаррі та Меган Маркл живуть у США/ колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Принц Гаррі ділиться своїми побоюваннями з приводу повернення Меган Маркл до Великої Британії.

За даними People, 39-річний герцог Сассекський розповів про свої побоювання з приводу безпеки своєї сім'ї під час нового інтерв'ю для документального фільму ITV "Таблоїди на суді", прем'єра якого відбулася 25 липня.

"Це, як і раніше, небезпечно, і достатньо однієї людини, яка читає ці матеріали, щоб діяти відповідно до того, що вони прочитали", - сказав Гаррі. "І чи то ніж, чи кислота, що б це не було, це речі, які мене щиро турбують. Це одна з причин, чому я не привезу свою дружину назад у цю країну", - сказав Гаррі.

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Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. 2020 року Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США.

У 2022 році Ніл Басу, колишній глава відділу боротьби з тероризмом лондонської поліції, заявив, що існували реальні загрози життю герцогині Сассекської, поки вона жила у Великобританії.

"У нас були групи, які розслідували це. Люди були притягнуті до відповідальності за ці погрози", - сказав тоді Басу.

Принц Гаррі раніше заявив, що "почувався вимушеним" відмовитися від своєї королівської ролі та покинути Велику Британію, посилаючись на міркування безпеки своєї сім'ї. Незабаром після того, як пара оголосила про своє рішення відмовитися від посади високопоставлених членів королівської сім'ї, Виконавчий комітет із захисту королівської сім'ї та громадських діячів (RAVEC) позбавив їх автоматичного права на охорону поліції Великої Британії.

Хоча герцог Сассекський запропонував покрити витрати на охорону, пропозицію було відхилено, і раніше цього року суддя Високого суду Пітер Лейн залишив чинним рішення про зниження рівня його безпеки.

Принц Гаррі планує оскаржити це рішення. "Герцог вимагає не преференційного режиму, а справедливого і законного застосування власних правил РАВЕК, гарантуючи, що він отримає таку саму увагу, як і інші", - заявив представник юридичної особи.

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Зазначимо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав родину, коли дізнався про онкохворобу батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні запланований візит на батьківщину принца Гаррі, і на нього чекає розмова зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

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