У Кушанашвілі виявили смертельну хворобу

Відомий телеведучий виявився пацієнтом онкологічного відділення.

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В Отара Кушанашвілі знайшли серйозну хворобу / Колаж Главред, фото скріншот

Телеведучий і журналіст Отар Кушанашвілі, який засудив напад Росії на Україну і був госпіталізований у важкому стані, виявився серйозно хворим.

У Отара Кушанашвілі виявили ракову пухлину, зараз його оперують. Про це повідомив друг шоумена Володимир Полупанов.

"Я на зв'язку, я ж його близький друг, я на зв'язку з сестрою, з дружиною його, тому я не черпаю інформацію зі сторонніх джерел, я безпосередньо. Зараз триває операція на черевну порожнину. Знайшли пухлину, я не знаю точно, підшлункова чи інший орган, була підозра на панкреатит, але знайшли пухлину", - цитує його пропагандистське видання РІА Новини.

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Нагадаємо, раніше Кушанашвілі опинився в лікарні з незрозумілими болями і рідиною в черевній порожнині.

Хто такий Отар Кушанашвілі? Отар Кушанашвілі - грузинський і російський музичний журналіст і телеведучий.

28 березня 2016 року Служба безпеки України повідомила про заборону в'їзду в Україну Отару Кушанашвілі на три роки.

У 2022 році Отар Кушанашвілі категорично засудив війну в Україні та вступив за дочку пропагандиста Володимира Машкова Марію, яка засудила криваву політику диктатора-президента РФ Володимира Путіна.

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Раніше стало відомо про смерть Єгора Зайцева. Зайцева-молодшого відвезли в лікарню, де в нього виявили важку анемію і пухлину в кишечнику. Також у нього виявили низку хронічних захворювань, зокрема, цироз печінки.

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