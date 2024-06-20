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Розігнала по всій Росії: Канделакі принизила Путіна на всю РФ

Олена Кюпелі
20 червня 2024, 11:44
384
Завдяки Канделакі популярну кричалку побачила вся терористична країна Росія.
Канделакі та її
На Канделакі тепер збирають "папочку" / Колаж Главред, фото Instagram/tina_kandelaki

Пропагандистка, фанатка терориста Путіна, телеведуча Тіна Канделакі допомогла розігнати по всьому інтернету образи на адресу Путіна.

Как пишет пропагандистский ресурс Кремлевская табакерка, после того, как в эфире "Матч ТВ" были показаны кричалки грузинских болельщиков (Путин - не прав (неценз. - авт.), ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла) в адрес террориста Путина, соответствующее видео активно распространилось по интернету. "Руку до цього доклала Тіна Канделакі, стверджують наші джерела в АП", - пише телеграм-канал.

"Наскільки нам відомо, все, що зробила в цій ситуації Канделакі, це розпорядилася вирізати образи на адресу Володимира Володимировича із запису матчу. Одночасно вона, ми точно знаємо, зробила все, щоб це відео розійшлося інтернетом. І говорила, мовляв, уявляєте, які рейтинги будуть у "Матча"? Так що нехай вона свої виправдання куди подалі засуне", - сказало джерело, близьке до Сергія Кирієнка.

відео дня

Хто така Тіна Канделакі

Тіна Канделакі - російська журналістка, телеведуча, продюсерка, громадська діячка. З вересня 2021 року - заступниця генерального директора "Газпром-медіа" і керуюча директорка "Газпром-медіа Розважальне телебачення". Із 7 лютого 2022 року - директор телеканала ТНТ.

Є почесним членом бази "Миротворець" і щиро ненавидить Україну. 19 жовтня 2022 року внесена до санкційних списків України проти осіб, які "публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України". Підтримує війну Росії проти України і терориста Путіна.

За його словами, відео стало вірусним і поширилося настільки, що зачистити від нього інтернет досі не вдалося. І "Канделакі за це відповість".

"Усе це правда. Тіну зараз захищає Вася Бровко, створює нам проблеми, не приховую. Але ми давно збираємо на Тіну папочку. Там багато її висловлювань із критикою дій Росії щодо Грузії. Щойно Володимир Володимирович трохи звільниться, ми йому все покажемо", - сказав із цього приводу інший представник команди Кирієнка.

Сама несмачна путіністка коментувати ситуацію відмовилася.

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Нагадаємо, раніше Тіна Канделакі не пройшла повз день народження іншої пропагандистки, прес-аташе МЗС Лаврова Марії Захарової. Телеведуча скористалася моментом, щоб укотре підлабузнюватися російській владі.

Раніше Главред писав, як Канделакі показалася в безглуздих нарядах і попросила своїх фоловерів оцінити її образи. На одному з фото путіністка позує в короткій сукні, демонструючи одутлі і безформні ноги. Користувачі почали коментувати дивне вбрання телеведучої, і деякі з них навіть згадали фразу Собчак про те, що навряд чи існують вбрання, які пасують Канделакі.

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Володимир Путін Тіна Канделакі новини шоу бізнесу
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