У популярного російського модельєра помер син

2 червня сина популярного російського модельєра В'ячеслава Зайцева Єгора Зайцева госпіталізували в одну з московських клінік.
Як пише пропагандистське видання Стархіт, лікарі боролися за його життя до останнього, але ситуація була важкою від самого початку.
Раніше Зайцева-молодшого відвезли в лікарню, де в нього виявили важку анемію і пухлину в кишечнику. Також у нього виявили низку хронічних захворювань, зокрема, цироз печінки.
Крім того, лікарі виявили в чоловіка проблеми з легенями. У нього відмовляли нирки, рідина накопичилася в черевній порожнині, також порушено згортання крові. З 16 червня Зайцев-молодший був на ШВЛ. За його життя боролися в палаті інтенсивної терапії однієї з московських лікарень.
19 червня стало відомо про те, що Єгор Зайцев помер. Ці новини підтвердили близькі до сім'ї родичі.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, американський співак Джастін Тімберлейк був заарештований за звинуваченням у водінні в нетверезому стані в понеділок увечері в Нью-Йорку.
Раніше стало відомо про те, що провідна солістка балету Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької КрістінаТрач померла 13 червня 2024 року у віці 44 років.
Вас також може зацікавити:
- Помер популярний радянський актор
- Померла Анастасія Заворотнюк: що говорила про Україну фанатка Путіна
- Зірка серіалу "Санта-Барбара" померла у віці 101 року
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред