Помер син російського модельєра В'ячеслава Зайцева Єгор.

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Помер син модельєра Зайцева / Колаж Главред, фото Стархіт

2 червня сина популярного російського модельєра В'ячеслава Зайцева Єгора Зайцева госпіталізували в одну з московських клінік.

Як пише пропагандистське видання Стархіт, лікарі боролися за його життя до останнього, але ситуація була важкою від самого початку.

Раніше Зайцева-молодшого відвезли в лікарню, де в нього виявили важку анемію і пухлину в кишечнику. Також у нього виявили низку хронічних захворювань, зокрема, цироз печінки.

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Крім того, лікарі виявили в чоловіка проблеми з легенями. У нього відмовляли нирки, рідина накопичилася в черевній порожнині, також порушено згортання крові. З 16 червня Зайцев-молодший був на ШВЛ. За його життя боролися в палаті інтенсивної терапії однієї з московських лікарень.

19 червня стало відомо про те, що Єгор Зайцев помер. Ці новини підтвердили близькі до сім'ї родичі.

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