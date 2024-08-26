УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

В Анджеліна Джолі новий "краш": акторка закохалася в голлівудську зірку - ЗМІ

Анна Підгорна
26 серпня 2024, 12:06
241
Енджі й раніше мала до нього симпатію, проте в ролі турботливого батька він став для неї ще більш привабливим.
Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі особисте життя - Анджеліна Джолі запала на Коліна Фаррелла / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американська акторка і громадська діячка Анджеліна Джолі раніше була дикою штучкою з бурхливим особистим життям, але після розлучення з Бредом Піттом на перше місце ставить добробут своїх дітей, а не любовні пригоди. Тому наразі свою увагу вона звертає на чоловіків зі схожими цінностями.

Так видання In Touch Weekly, з посиланням на слова інсайдера, повідомило, що в акторки з'явився новий об'єкт для любовного інтересу - ірландський актор Колін Фаррелл. Між ними вже виблискували іскри на знімальному майданчику фільму "Олександр" 2004 року, але обидва тоді були занадто молоді й зосереджені на кар'єрах, щоб із цього вийшло щось серйозне.

"Вони чудово підходили одне одному, але час був не той, їм обом потрібно було дорослішати. Але зараз вона вражена тією роботою, яку він провів над собою і тією людиною, якою він став", - повідомляє джерело.

відео дня

Колін Фаррелл заробив у Голлівуді репутацію чарівного поганця: окрім великих акторських проривів були в його житті і бійки, і зловживання різними речовинами, і гучні романи, що зі смаком обговорювали в пресі. Фаррелл має двох дітей, вихованням яких займається особисто. Його старший син Джеймс страждає на синдром Ангельмана - йому необхідні постійна увага і турбота. Заради дітей Фаррелл зміг відмовитися від звичного розгульного життя.

Інсайдери повідомляють, що така метаморфоза і привернула Анджеліну Джолі, яка і так йому симпатизувала, ще більше.

Колін Фаррелл
Анджеліна Джолі особисте життя - Анджеліна Джолі запала на Коліна Фаррелла / ua.depositphotos.com

Хто така Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення й озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.

За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

Хто такий Колін Фаррелл?

Колін Фаррелл - ірландський теле- та кіноактор. Здобув популярність завдяки ролям у фільмах "Александр", "Телефонна будка", "Залягти на дно в Брюгге", "Обдурений", "Джентльмени" та багатьох інших. Журнал People назвав його 2003 року одним із п'ятдесяти найкрасивіших людей Землі. Номінант на "Оскар" і BAFTA, а також дворазовий лауреат премії "Золотий глобус", повідомляє Вікіпедія.

Голлівуд - останні новини:

Раніше зірка "Піратів Карибського моря", голлівудська акторка Кіра Найтлі, розповіла про невиліковний розлад дочки, який дівчинка успадкувала від своєї зіркової матері.

Також стало відомо, що будинок Тома Генкса пограбували. Його особняк у Лос-Анджелесі, в якому він живе з дружиною Ритою Вілсон, постраждав від рук банди серійних грабіжників.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Анджеліна Джолі новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

"Вишки Бойка" атакували: у Чорному морі загорілися усі бурові платформи

"Вишки Бойка" атакували: у Чорному морі загорілися усі бурові платформи

12:59 Україна
"Збили близько півтора десятка ракет": РФ атакувала Київ "Кинджалами" та дронами - КМВА

"Збили близько півтора десятка ракет": РФ атакувала Київ "Кинджалами" та дронами - КМВА

12:56 Україна
Десятки ракет і дронів: стали відомі деталі масованого удару РФ по Україні

Десятки ракет і дронів: стали відомі деталі масованого удару РФ по Україні

12:46 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Україну накриває нова магнітна буря: як довго триватиме шторм 17258

Україну накриває нова магнітна буря: як довго триватиме шторм

Неприємний сигнал: якою має бути різниця між верхнім і нижнім тиском - точна цифра 8979

Неприємний сигнал: якою має бути різниця між верхнім і нижнім тиском - точна цифра

Гороскоп Таро на тиждень із 26 серпня до 1 вересня: для кого кінець літа буде вирішальним 8199

Гороскоп Таро на тиждень із 26 серпня до 1 вересня: для кого кінець літа буде вирішальним

Треба знайти 3 відмінності за 10 секунд: загадка, яка спантеличить усіх 7171

Треба знайти 3 відмінності за 10 секунд: загадка, яка спантеличить усіх

Останні новини

12:59

"Вишки Бойка" атакували: у Чорному морі загорілися усі бурові платформи

12:56

"Збили близько півтора десятка ракет": РФ атакувала Київ "Кинджалами" та дронами - КМВА

12:46

Десятки ракет і дронів: стали відомі деталі масованого удару РФ по Україні

12:46

Гороскоп Таро на вересень 2024: Терезам - поїздка, Скорпіонам - заздрість, Стрільцям - розчарування

12:17

Відомий артист розкрив правду про Софію Ротару - деталі

У верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - ЕйдманУ верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - Ейдман
12:12

Картопля не проросте - що потрібно покласти до неї в льохВідео

12:10

РФ збирається деблокувати завод у Вовчанську: в ЗСУ розкрили цілі ворога на Харківщині

12:06

В Анджеліна Джолі новий "краш": акторка закохалася в голлівудську зірку - ЗМІ

11:58

"Напрямок загрозливий": в ДПСУ оцінили загрозу з боку Білорусі - що відомо

Реклама
11:44

Масований удар РФ: у багатьох містах України відключення водопостачанняВідео

11:31

Гороскоп Таро на вересень 2024: Ракам - гроші, Левам - успіх, Дівам - допомогаВідео

11:21

Китайський гороскоп на завтра 27 серпня: Бикам - страждання, Кроликам - неприємності

11:15

Гороскоп на завтра 27 серпня: Рибам - фінансові проблеми, Тельцям - солодка винагорода

11:12

Під ударом 15 областей: Шмигаль назвав наслідки ракетного удару РФ 26 серпня

11:08

Для чого огірки перед нарізанням натирати сіллю - хитрість досвідчених кухарів

10:47

Пропагандисти запанікували: в США пояснили, як арешт Дурова вплине на армію РФ

10:45

Удар РФ ракетою по Краматорську: загинув британець Раян Еванс, який працював на ReutersФото

10:44

Унаслідок атаки РФ в Луцьку пошкоджено житлову багатоповерхівку: є постраждалийФото

10:30

Є влучання та загиблий: в ОВА розкрили наслідки масованої атаки на ДніпропетровщиніФото

10:24

"Ситуація складна": в Міненерго розповіли про відключення світла через ракетний удар

Реклама
10:18

"Помстився, а потім кайфуєш від цього": путініст Стас Михайлов відвів душу на Аллі Пугачовій

09:38

Росіяни просунулись поблизу шести населених пунктів на Донеччині: деталі DeepState

09:32

Багато хто помиляється: що смажити першим - цибулю чи моркву

09:31

"Кольори нашого прапора - жовтий і блакитний": зрадниця Оксана Марченко засвітилася на відео

09:01

"Триває обстріл енергосистеми України": по всій країні екстрені відключення світла - деталі

08:50

Росіяни атакували промисловий об'єкт на Полтавщині: постраждали люди

08:29

У Києві прогриміли вибухи, у деяких районах зникло світло та вода: що відомо

08:18

Дрони атакували аеродром Енгельс у РФ, на якому базуються бомбардувальники

08:16

Командування пручається: в ISW сказали, звідки Росія перекинула війська на Курщину

08:11

Вибухи в Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові: перші подробиці ракетного удару РФФото

08:08

"Як утримати": зрадниця Ані Лорак почала всіх запрошувати на своє весілля

07:05

Лише люди з "орлиним зором" знайдуть газету: загадка, яку треба розгадати за 13 секунд

07:03

У РФ злетіли 11 бомбардувальників Ту-95, ракети вже в Україні: що відомо

06:36

Вночі Київ був атакований дронами: до 10 "Шахедів" збито на підступах до столиці

06:06

Про Дурова, телеграм і торгівлю людьмиПогляд

04:00

Старі подушки можна "врятувати": експертка поділилась геніальним трюком

03:32

Гороскоп на вересень 2024: Влад Росс назвав головний ключ до успіху у всіх справахВідео

02:30

"Загроза наступу з Білорусі": в РНБО пояснили, чи варто чекати нападу

02:04

Україну накриває нова магнітна буря: як довго триватиме шторм

01:30

Лопес зробила перший крок: стала відома причина розлучення співачки з Аффлеком

Реклама
00:43

Як правильно підготувати кущі малини до зими: на наступний рік буде шалений урожайВідео

25 серпня, неділя
23:32

ЗСУ потужно просунулись в Курській області: Зеленський розповів важливі деталі

22:42

Фіналіст Холостячки з Ксенією Мішиною вперше показав "секретну" маму сина

22:04

Білорусь стягнула війська до кордону з Україною - МЗС

22:03

"Він уже не встигне": Зеленський назвав Путіна "злодієм" і розкрив його головну мету

21:59

"Несподіваний, але щирий дует": Вакарчук заспівав із Шевченком для українських воїнівВідео

21:23

Чому Дуров міг вирішити здатися?Погляд

21:03

"Розробка" і вербування: Буданов розповів про агентуру ГУР у Росії

20:45

Є загиблі та поранені: у Сумах прогриміла серія потужних вибухів

20:12

Нові деталі у справі про вбивство Фаріон: з'ясовано, у чиїй квартирі знайшли пістолет

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти