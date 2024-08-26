В Анджеліна Джолі новий "краш": акторка закохалася в голлівудську зірку - ЗМІ

Енджі й раніше мала до нього симпатію, проте в ролі турботливого батька він став для неї ще більш привабливим.

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Анджеліна Джолі особисте життя - Анджеліна Джолі запала на Коліна Фаррелла / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американська акторка і громадська діячка Анджеліна Джолі раніше була дикою штучкою з бурхливим особистим життям, але після розлучення з Бредом Піттом на перше місце ставить добробут своїх дітей, а не любовні пригоди. Тому наразі свою увагу вона звертає на чоловіків зі схожими цінностями.

Так видання In Touch Weekly, з посиланням на слова інсайдера, повідомило, що в акторки з'явився новий об'єкт для любовного інтересу - ірландський актор Колін Фаррелл. Між ними вже виблискували іскри на знімальному майданчику фільму "Олександр" 2004 року, але обидва тоді були занадто молоді й зосереджені на кар'єрах, щоб із цього вийшло щось серйозне.

"Вони чудово підходили одне одному, але час був не той, їм обом потрібно було дорослішати. Але зараз вона вражена тією роботою, яку він провів над собою і тією людиною, якою він став", - повідомляє джерело.

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Колін Фаррелл заробив у Голлівуді репутацію чарівного поганця: окрім великих акторських проривів були в його житті і бійки, і зловживання різними речовинами, і гучні романи, що зі смаком обговорювали в пресі. Фаррелл має двох дітей, вихованням яких займається особисто. Його старший син Джеймс страждає на синдром Ангельмана - йому необхідні постійна увага і турбота. Заради дітей Фаррелл зміг відмовитися від звичного розгульного життя.

Інсайдери повідомляють, що така метаморфоза і привернула Анджеліну Джолі, яка і так йому симпатизувала, ще більше.

Анджеліна Джолі особисте життя - Анджеліна Джолі запала на Коліна Фаррелла / ua.depositphotos.com

Хто така Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення й озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

Хто такий Колін Фаррелл? Колін Фаррелл - ірландський теле- та кіноактор. Здобув популярність завдяки ролям у фільмах "Александр", "Телефонна будка", "Залягти на дно в Брюгге", "Обдурений", "Джентльмени" та багатьох інших. Журнал People назвав його 2003 року одним із п'ятдесяти найкрасивіших людей Землі. Номінант на "Оскар" і BAFTA, а також дворазовий лауреат премії "Золотий глобус", повідомляє Вікіпедія.

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