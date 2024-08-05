У 62-річного Тома Круза роман із 25-річною співачкою - ЗМІ

Ймовірна обраниця Круза вже прокоментувала природу їхніх стосунків.

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Том Круз і Вікторія Канал - Тому Крузу приписують роман з юною співачкою / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

62-річний Том Круз не полишає спроб все ж таки знайти свою "місіс Круз", з якою він міг би розділити своє життя. І західні таблоїди знайшли для актора відповідну, на їхній погляд, кандидатуру.

Йдеться про Вікторію Канал - 25-річну протеже соліста гурту Coldplay Кріса Мартіна. Вона - співачка і музикантка, будує свою сольну кар'єру, і виступає з колективом.

Канал і Круз познайомилися на музичному фестивалі Гластонбері наприкінці червня 2024 року. Потім, як повідомляє PageSix, Том запросив Вікторію на зйомки фільму "Місія нездійсненна-8" - подивитися, як він працює. Близьке оточення актора нібито зазначило, що такий рідкісний жест - "не те, що він робить для своїх випадкових друзів".

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Потім папараці стали спостерігати за парою пильніше, і вже "спіймали" їх разом на прем'єрі фільму "Смерч", під час піших прогулянок Лондоном і на концерті Брюса Спрінгстіна на стадіоні Вемблі. Це було трактовано, як ознака глибокої прихильності між Крузом і Канал.

Том Круз і Вікторія Канал - Тому Крузу приписують роман з юною співачкою / instagram.com/victoriacanal

Сама ж Вікторія у своєму блозі в Instagram заперечує, що її пов'язують з Томом романтичні почуття. Вона опублікувала низку сторіс, а потім і повноцінний пост, в якому з гумором і самоіронією спростовує слова таблоїдів про її стосунки з американським актором.

"Пані та панове, це буквально божевілля, але схоже, що таблоїди думають, що я зустрічаюся з Томом Крузом. Давайте просто рубанемо це на корені - вибачте, що засмучую вас, але я не зустрічаюся з цим чоловіком, хоча він прекрасна людина і артист. Ніколи не думала, що в житті мені доведеться прояснити це вголос. Якщо ви збираєтеся написати про мене в таблоїдах, використовуйте більш якісні фотографії, чорт забирай! Величезний плюс: вперше я - іспано-американська співачка Вікторія Канал, а не однорукий піаніст (Вікторія народилася без правого передпліччя через синдром амніотичної смуги - прим. редактора), чиє ім'я залишилося незгаданим. У всьому є свої плюси, дякую Том. Якщо говорити серйозно, Том був просто шанованою і підбадьорливою людиною і наставником, як Кріс Мартін, мій батько, мої вчителі музики та інші мудрі люди, які багато чому навчилися в житті. І знову ж таки, я дружу з найрізноманітнішими людьми, які дуже відрізняються від мене. Ви багато чому навчитеся, якщо будете відкриті для життя, яке принесе вам таких учителів", - зазначає Вікторія Канал.

Вікторія Канал спростувала чутки про роман з Томом Крузом / колаж: Главред, фото: instagram.com/victoriacanal

Хто такий Том Круз? Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий володар премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий володар премії "Сатурн" (2002, 2022) і чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв'ю з вампіром", "Із широко заплющеними очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" і дилогія "Найкращий стрілець".

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