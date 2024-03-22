Тяжкохворий Вілліс відсвяткував 15-ту річницю весілля

Легендарний американський актор і продюсер Брюс Вілліс (який страждає останні місяці від важкої хвороби - лобно-скроневої деменції) з дружиною Еммою Гемінг-Вілліс відсвяткували 15-ту річницю весілля. Знімком з коханим фотомодель поділилася в Instagram.
"Сьогодні виповнюється 15 річниця нашого весілля! І сьогодні я можу зробити вибір. Я можу валятися в смутку або відсвяткувати це. Я називаю це "непомітним рефреймінгом". Що я знаю, є так багато, що можна святкувати. Наш союз і зв'язок, напевно, сильніший ніж будь-коли. У нас дві яскраві, веселі та здорові доньки. У нас є сімейна одиниця, яка будується на взаємоповазі та захопленні. І просто, я просто люблю і обожнюю чоловіка, за якого вийшла заміж. Я так пишаюся тим, що ми маємо і продовжуємо творити. Тому, з кришталевою річницею нас!", - написала вона.
До слова, пара, яка уклала шлюб 2009 року, виховує двох спільних доньок - Мейбл та Евелін.
Хто такий Брюс Вілліс?
Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найвідоміший ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте почуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".
Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося фото Джекі Чана, який сильно здав. 69-річна кінолегенда в житті сильно відрізняється від звичного всім образу, і зараз, за чутками, готується до ролі в новому амплуа.
Також дружина Роберта Дауні-молодшого, продюсер Сьюзан Левін, розкрила секрет їхнього ідеального шлюбу, який триває вже майже 20 років. Їхня сім'я суворо дотримується одного правила, яке, на думку жінки, і зберігає мир у їхньому союзі.
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