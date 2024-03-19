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У молодшої доньки Брююса Вілліса діагностували невиліковне захворювання

Анна Підгорна
19 березня 2024, 18:02
Таллула Вілліс лише нещодавно дізналася, що має розлад.
Таллула Вілліс, Брюс Вілліс
Таллула Вілліс зізналася, що у неї виявили аутизм / колаж: Главред, фото: instagram.com/buuski

Таллула Вілліс - молодша з трьох дочок колишнього актора Брюса Вілліса від Демі Мур. Дівчина нещодавно відсвяткувала своє 30-річчя, і на її короткий вік уже випало чимало випробувань.

Раніше вона боролася з розладом харчової поведінки та алкоголізмом. Тепер, коли життя її прийшло до норми, вона дізналася, що має порушення психіки.

Про це Таллула повідомила на своїй сторінці в Instagram. Вона опублікувала відео: у кадрі вона - ще зовсім дитина, і батько тримає її на руках. Усе відбувається на якомусь світському заході, їх знімає безліч камер, Брюс Вілліс охоче спілкується з журналістами. Тим часом Таллула не відриває від нього руки ні на секунду, з цікавістю погладжуючи обличчя і голову актора.

відео дня

"Скажи мені, що у тебе аутизм, не промовляючи вголос, що у тебе аутизм", - підписала ролик молодша донька Демі Мур. У коментарях вона розповіла, що дізналася про свій діагноз нещодавно.

"Насправді це перший раз, коли я публічно розповідаю про свій діагноз. Дізналася про це влітку, і це змінило моє життя", - зізналася Таллула Вілліс.

Таллула Вілліс, Брюс Вілліс
Таллула Вілліс зізналася, що у неї виявили аутизм / instagram.com/buuski

Хто такий Брюс Вілліс?

Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

Раніше в мережі з'явилося фото Джекі Чана, який сильно здав. 69-річна кінолегенда в житті сильно відрізняється від звичного всім образу, і зараз, за чутками, готується до ролі в новому амплуа.

Також дружина Роберта Дауні-молодшого, продюсер Сьюзан Левін, розкрила секрет їхнього ідеального шлюбу, який триває вже майже 20 років. Їхня сім'я суворо дотримується одного правила, яке, на думку жінки, і зберігає мир у їхньому союзі.

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