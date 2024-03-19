У молодшої доньки Брююса Вілліса діагностували невиліковне захворювання

Таллула Вілліс - молодша з трьох дочок колишнього актора Брюса Вілліса від Демі Мур. Дівчина нещодавно відсвяткувала своє 30-річчя, і на її короткий вік уже випало чимало випробувань.
Раніше вона боролася з розладом харчової поведінки та алкоголізмом. Тепер, коли життя її прийшло до норми, вона дізналася, що має порушення психіки.
Про це Таллула повідомила на своїй сторінці в Instagram. Вона опублікувала відео: у кадрі вона - ще зовсім дитина, і батько тримає її на руках. Усе відбувається на якомусь світському заході, їх знімає безліч камер, Брюс Вілліс охоче спілкується з журналістами. Тим часом Таллула не відриває від нього руки ні на секунду, з цікавістю погладжуючи обличчя і голову актора.
"Скажи мені, що у тебе аутизм, не промовляючи вголос, що у тебе аутизм", - підписала ролик молодша донька Демі Мур. У коментарях вона розповіла, що дізналася про свій діагноз нещодавно.
"Насправді це перший раз, коли я публічно розповідаю про свій діагноз. Дізналася про це влітку, і це змінило моє життя", - зізналася Таллула Вілліс.
Хто такий Брюс Вілліс?
Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".
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