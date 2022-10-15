"Ти завжди в наших серцях": мама Корольової розповіла про страшну втрату

Людмила Поривай / скріншот

76-річна Людмила Поривай поділилася трагічною новиною. 14 жовтня могло б виповниться 100 років її мамі.

На жаль, жінка не дожила до почесного ювілею.

"Моїй улюбленій мамі Соні було б 100!!! Ти завжди наших серцях...", - написала Теща Тарзана на своїй сторінці в Instagram.

Підписники поспішили підтримати улюбленицю, яка продовжує шанувати пам'ять близької людини. Також фоловери звернули увагу на чашку із зображенням покійної, яка для багатьох стала черговим доказом того, наскільки велике і добре серце у Людмили Поривай.

Пост Людмили Поривай / скріншот

Нагадаємо, раніше мама співачки Наташі Корольової, багато років проживає в Маямі, відвідала концерт української співачки Ірини Білик.

Людмила Поривай зустрілася з Білик і співачка висловилася грубо на адресу путініста Сергія Глушка, який яро підтримує терор президента РФ і війну в Україні.

Також повідомлялося, що співачка українського походження Наташа Корольова поділилася черговим безглуздим відео зі свого життя, за що тут же була висміяна. Вона вирішила привітати всіх з Днем сім'ї відеороликом, на якому разом з сином співає, а її чоловік танцює.

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