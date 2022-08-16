"До Росії не приїжджайте": на маму Наташі Корольової накинулися росіяни

Наташа Корольова і Людмила Поривай / скріншот

Мама співачки Наташі Корольової, яка багато років проживає в Маямі, відвідала концерт української співачки Ірини Білик.

Людмила Поривай зустрілася з Білик і співачка висловилася грубо на адресу путініста Сергія Глушко, який яро підтримує терор президента РФ і війну в Україні.

"Моя чарівна, ваш зять виявився гівном?",- сказала Ірина Білик на сцені мамі Наташі Корольової.

А ось Людмила Поривай не стала захищати свого зятька і продовжує активно підтримувати Україну, адже вона сама родом з нашої країни.

Варто відзначити, що сама Корольова мовчить про війну і практично нічого не говорить. Мабуть підтримує, як і Регіна Тодоренко, свого чоловіка.

А ось росіяни накинулися на маму Корольової і зажадали не повертатися в Росію.

"Ким би ти була без чоловіка дочки?"; "Вона просто слухала критику на адресу Глушка і посміхалася?", "Тобто, якщо Тарзан не згоден з думкою Білик, він не людина?!", "Мама Корольової розчарувала...", "Мама Люда, давай до побачення! Нічого в Росії робити!",- вважають підписники з РФ.

При цьому українці підтримали Людмилу і подякували за позицію.

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