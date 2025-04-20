"Ти - мій": обраниця Дмитра Кулеби показала романтичне фото з політиком

Світлана Павелецька емоційно звернулася до коханого.

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Світлана Павелецька показала фото з Дмитром Кулебою - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

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19 квітня Дмитро Кулеба відзначав День народження

Світлана Павелецька привітала його зі святом

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні Великодня відсвяткував День народження. Йому виповнилося 44 роки.

В особливий день політика привітала його кохана - українська бізнесвумен і видавчиня Світлана Павелецька. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала рідкісне фото з коханим, і адресувала йому зворушливе послання.

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"Мій Діма, мій хороший, моє щастя. Ти - моя стіна, моя скеля, мій приклад. Ти моя ковдра, в яку хочу загорнутись, ти - повітря, яким дихаю. Ти - мій краш та моє все. Ти маєш бути щасливим, бо твоє щастя - запорука мого. Дякую твоїм батькам за тебе, а тобі - за нас. Люблю сильніше за саме сильне і пишаюсь щосекунди", - пише Павелецька.

Світлана Павелецька показала фото з Дмитром Кулебою - деталі / instagram.com/paveletskaya_svitlana

Світлана і Дмитро познайомилися близько двадцяти років тому, в університеті. Між ними виникла симпатія, але молодість та амбіції тоді завадили розвитку чогось серйозного. У грудні 2021 року почали з'являтися перші чутки про їхній роман - на той момент Кулеба був ще офіційно одружений. У квітні 2022 року політик розлучився, і лише через рік, навесні 2023-го, Павелецька підтвердила їхні стосунки.

Світлана Павелецька та Дмитро Кулеба / instagram.com/paveletskaya_svitlana

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Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

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