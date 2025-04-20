Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Хай у серці завжди буде світло!": українські зірки вітають із Великоднем

Анна Підгорна
20 квітня 2025, 13:53
73
Привітання з Великоднем від українських знаменитостей переповнені теплом і мріями про мир та злагоду.
Віталій Козловський і Юлія Бакуменко із сином, Катя Осадча та Юрій Горбунов із дітьми
Великдень 2025 - як зірки вітають українців із Великоднем / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music, instagram.com/kosadcha

Коротко:

  • Сьогодні в Україні відзначають Великдень
  • Українські актори, музиканти та ведучі привітали шанувальників зі святом

20 квітня 2025 року католики і православні християни святкують світле свято Воскресіння Христового - Великдень. Всупереч важким умовам, у яких уже четвертий рік українцям доводиться відзначати цю подію, Великдень залишається днем, сповненим надій і добрих побажань.

Українські знаменитості не залишаються осторонь традицій, і активно вітають шанувальників зі святом, показують свої великодні кошики і затишні сімейні фото. Головне побажання - мир у вільній Україні.

відео дня

Віталій Козловський із дружиною, піар-менеджером Юлією Бакуменко, привітали шанувальників кадрами зі своїм сином, однорічним Оскаром, у чарівному костюмчику курчати. Малюк сидів на яєчній шкаралупці в оточенні іграшкових яєць, кроликів і курчат.

Оскар Козловський
Привітання від Віталія Козловського та його родини / instagram.com/vkozlovsky_music

"Христос Воскрес! Бажаю всім своїм підписникам і вашим сім'ям миру і злагоди! А також здійснення усіх бажань", - пише Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк
Привітання від Лесі Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

Юрій Горбунов і Катя Осадча опублікували відео, як вони разом із синами, 8-річним Іваном і 3-річним Данилом, разом прикрашають паски. "Христос воскрес! З Великоднем. Нехай у вашій родині панує злагода, а в світі - нарешті справедливість. Смачної паски і ковбаски", - пише родина ведучих.

Юрій Горбунов і Катя Осадча з дітьми
Привітання від Юрія Горбунова та Каті Осадчої з дітьми / instagram.com/kosadcha

Наталія Могилевська опублікувала кадри за великоднім столом із підписом: "Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Миру та добра в кожен дім!".

Наталія Могилевська
Привітання від Наталії Могилевської / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Павло Зібров з великоднім кошиком у руках також звернувся до шанувальників: "Дорогі українці, світлого Великодня! Нехай це свято принесе у ваш дім тепло, любов, надію та мир! Бережіть себе і своїх рідних - і хай у серці завжди буде світло! Христос Воскрес!".

Павло Рибров
Привітання від Павла Зіброва / instagram.com/pavlo_zibrov

"Зі світлим святом Великодня вас! Нехай у серці панує мир, у домі - злагода, а у житті - світло й любов", - написала Настя Каменських.

Настя Каменських
Привітання від Насті Каменських / instagram.com/kamenskux

"Христос Воскрес! Нехай світло Великодня наповнить серце миром, любов'ю і надією", - побажала підписникам співачка Злата Огнєвіч.

Злата Огневич
Привітання від Злати Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

Михайло Дзідзьо Хома у святковій вишиванці та з великоднім кошиком у руках також звернувся до шанувальників: "Вітаю з Великоднем! Нехай у ваших кошиках буде смачненьке, а в серці - спокій і віра в перемогу. Наїжтеся, люди добрі, паски, ковбаски, і будьте трошки добрішими! Христос Воскрес".

Михайло Хома
Привітання від Михайла Хоми / instagram.com/dzidzio

"Світлого Великодня всім, хто вірить, чекає, любить. Сьогодні просто хочеться дякувати. За життя. За кожен новий день. Щоразу на Великдень просиш одне й те саме: щоб усі були живі. Щоб вистачило сил. Щоб світло перемогло. Христос Воскрес!" - пише Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик із сім'єю
Привітання від Лілії Ребрик із сім'єю / instagram.com/liliia.rebrik

Українська акторка Анастасія Цимбалару приєднується до привітань: "Христос Воскрес! Мирного Великодня! Дякую тим, хто дає нам можливість зустріти цей день у колі найближчих".

Анастасія Цимбалару
Привітання від Анастасії Цимбалару / instagram.com/nastya_tsymbalaru

"У ці великодні світанки лунає переможний акорд Воскресіння: Христос здолав смерть - і ми здолаємо морок, що спробував схилити Україну. Хай полум'я Пасхальної свічки запалює непохитну віру, зміцнює відвагу й веде до довгоочікуваної Перемоги. Обіймаю кожне серце любов'ю. Христос воскрес - воістину воскрес!" - написала Камалія.

Камалія
Привітання від Камалії / instagram.com/kamaliyaofficial

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що колишня дружина Дмитра Комарова виїхала з України. Ведуча та модель Олександра Кучеренко назвала причину свого рішення.

Також українська співачка Анна Трінчер розкрила проблеми зі здоров'ям - через напружений графік роботи організм 24-річної артистки почав давати збої.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Великдень новини шоу бізнесу Великдень 2025
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Росіяни почали відступ на кількох ділянках фронту - що відомо

Росіяни почали відступ на кількох ділянках фронту - що відомо

14:38Фронт
По-літньому тепло буде недовго: названа дата, коли Україну накриють заморозки

По-літньому тепло буде недовго: названа дата, коли Україну накриють заморозки

13:35Синоптик
"Путін не контролює армію": Зеленський розповів про хід "Великоднього перемир'я"

"Путін не контролює армію": Зеленський розповів про хід "Великоднього перемир'я"

13:12Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Привітання з Великоднем - душевні картинки та побажання

Привітання з Великоднем - душевні картинки та побажання

Дощі та грози атакують Україну: коли в регіонах погода стане ще гіршою

Дощі та грози атакують Україну: коли в регіонах погода стане ще гіршою

Україна впевнено збільшує виробництво ключової зброї у війні з РФ - WP

Україна впевнено збільшує виробництво ключової зброї у війні з РФ - WP

Терпіння на межі: які умови Кремля викликали обурення Вашингтона

Терпіння на межі: які умови Кремля викликали обурення Вашингтона

Три щасливчики гороскопу: які знаки отримають великий прибуток вже у квітні

Три щасливчики гороскопу: які знаки отримають великий прибуток вже у квітні

Останні новини

15:06

"Душа сповнюється тихим щастям": Галкін українською мовою привітав із Великоднем

14:49

Путін дістав "ядерну карту": відомо, чи перейдуть в РФ від погроз до дійВідео

14:38

Росіяни почали відступ на кількох ділянках фронту - що відомо

14:26

Китайський гороскоп на завтра 21 квітня: Драконам - страх, Козлам - невдачі

14:14

Що одягнути на пікнік — стильні ідеї для зручного образу на природі

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – СвітанЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан
14:14

Чи шкідливі соцмережі: вчені спростували поширений міф

13:53

"Хай у серці завжди буде світло!": українські зірки вітають із Великоднем

13:52

Безумовний лідер: яке жіноче ім’я стало найпопулярнішим в УкраїніВідео

13:35

По-літньому тепло буде недовго: названа дата, коли Україну накриють заморозки

Реклама
13:24

Третя платіжка за газ вже на підході: за що ще українцям доведеться платити

13:13

Любовний гороскоп на тиждень з 21 по 27 квітня

13:12

"Путін не контролює армію": Зеленський розповів про хід "Великоднього перемир'я"

12:17

"Є гарне рішення": у Трампа анонсували нові переговори про мир і назвали умови

12:13

Скандал на Fox News: як Київ став частиною Росії в титрах трансляції

11:43

"Я просто хочу летіти": зворушливі кадри повернення захисників із полонуФотоВідео

11:39

Кого повертають першими: в ГУР розкрили нові деталі великого обміну полоненимиФото

11:38

Фінансовий гороскоп на тиждень з 21 по 27 квітня

10:42

60 років — не гарантія пенсії: як змінюються умови для українських жінок

10:31

Друга смерть за тиждень: на Буковині знайшли тіло 19-річного курсанта - деталі

10:25

Гороскоп Таро на тиждень з 21 по 27 квітня: Левам - прорив, Рибам - гроші

Реклама
09:56

Ефектне повернення: український боксер не залишив шансів супернику

09:42

Путіну потрібна "перемога" до 9 травня: які міста намагатиметься захопити Росія

08:44

Терпіння на межі: які умови Кремля викликали обурення Вашингтона

08:34

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 квітня: Тельцям - терпіння, Рибам - заздрість

08:32

Несподіване оголошення перемир’я: в CNN назвали приховані наміри Путіна

08:16

Карта Deep State онлайн за 20 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Удари РФ по містах України: що задумав ПутінПогляд

07:34

Великоднє перемир'я: Зеленський розповів, чи дотримується РФ тиші на фронті

07:10

Де заховався собака: лише гостроокі генії знайдуть його за 9 секунд

06:30

3 роки нічого не знали про долю одне одного: мати і син разом повернулись з полонуФотоВідео

06:10

Про "перемирʼя від Путіна"Погляд

05:50

Святковий тест на IQ: знайдіть у парку п'ять великодніх яєць за 15 секунд

05:15

На Україну насувається майже 7-бальний геомагнітний шторм: коли він "вдарить"

04:35

Чому неправильно казати "поліцейський": вчителька вказала на серйозну помилкуВідео

04:02

Місячний календар на 20 квітня: що може відігнати радість та гармонію

03:30

Власників собак закликали не будити своїх улюбленців: яка причина

01:37

"Мам, я все витримав, я протримався": неймовірно чутливі кадри з обміну полоненимиФотоВідео

01:00

Три щасливчики гороскопу: які знаки отримають великий прибуток вже у квітні

00:33

"Путін наказав зменшити кількість ударів": Зеленський сказав, де не діє перемир'я

19 квітня, субота
23:13

Була на дні: українська співачка розповіла про залежністьВідео

Реклама
22:58

Переломи та забої: дружина Боярського розкрила справжню причину його госпіталізації

22:10

Відома українська актриса розлучається з чоловіком-військовим

22:05

Великдень 2025: що в жодному разі не можна робити 20 квітня

21:32

Уже продають нерухомість: Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс розлучилися

21:26

Уже є перші доповіді: Зеленський прямо сказав, чи припинилися бої на фронті

20:33

Дощі та грози атакують Україну: коли в регіонах погода стане ще гіршою

20:28

Україна запропонувала альтернативу путінському перемир'ю: Сибіга відповів диктатору

20:11

"Бої тривають на всіх напрямках": який вигляд має путінське "перемир'я"

19:51

Меладзе показався з онуком на руках: який він має вигляд

19:37

Воскресіння Христове: що можна і не можна робити на Великдень 20 квітня

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти