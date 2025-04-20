"Хай у серці завжди буде світло!": українські зірки вітають із Великоднем

Привітання з Великоднем від українських знаменитостей переповнені теплом і мріями про мир та злагоду.

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Великдень 2025 - як зірки вітають українців із Великоднем / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music, instagram.com/kosadcha

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Сьогодні в Україні відзначають Великдень

Українські актори, музиканти та ведучі привітали шанувальників зі святом

20 квітня 2025 року католики і православні християни святкують світле свято Воскресіння Христового - Великдень. Всупереч важким умовам, у яких уже четвертий рік українцям доводиться відзначати цю подію, Великдень залишається днем, сповненим надій і добрих побажань.

Українські знаменитості не залишаються осторонь традицій, і активно вітають шанувальників зі святом, показують свої великодні кошики і затишні сімейні фото. Головне побажання - мир у вільній Україні.

відео дня

Віталій Козловський із дружиною, піар-менеджером Юлією Бакуменко, привітали шанувальників кадрами зі своїм сином, однорічним Оскаром, у чарівному костюмчику курчати. Малюк сидів на яєчній шкаралупці в оточенні іграшкових яєць, кроликів і курчат.

Привітання від Віталія Козловського та його родини / instagram.com/vkozlovsky_music

"Христос Воскрес! Бажаю всім своїм підписникам і вашим сім'ям миру і злагоди! А також здійснення усіх бажань", - пише Леся Нікітюк.

Привітання від Лесі Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

Юрій Горбунов і Катя Осадча опублікували відео, як вони разом із синами, 8-річним Іваном і 3-річним Данилом, разом прикрашають паски. "Христос воскрес! З Великоднем. Нехай у вашій родині панує злагода, а в світі - нарешті справедливість. Смачної паски і ковбаски", - пише родина ведучих.

Привітання від Юрія Горбунова та Каті Осадчої з дітьми / instagram.com/kosadcha

Наталія Могилевська опублікувала кадри за великоднім столом із підписом: "Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Миру та добра в кожен дім!".

Привітання від Наталії Могилевської / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Павло Зібров з великоднім кошиком у руках також звернувся до шанувальників: "Дорогі українці, світлого Великодня! Нехай це свято принесе у ваш дім тепло, любов, надію та мир! Бережіть себе і своїх рідних - і хай у серці завжди буде світло! Христос Воскрес!".

Привітання від Павла Зіброва / instagram.com/pavlo_zibrov

"Зі світлим святом Великодня вас! Нехай у серці панує мир, у домі - злагода, а у житті - світло й любов", - написала Настя Каменських.

Привітання від Насті Каменських / instagram.com/kamenskux

"Христос Воскрес! Нехай світло Великодня наповнить серце миром, любов'ю і надією", - побажала підписникам співачка Злата Огнєвіч.

Привітання від Злати Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

Михайло Дзідзьо Хома у святковій вишиванці та з великоднім кошиком у руках також звернувся до шанувальників: "Вітаю з Великоднем! Нехай у ваших кошиках буде смачненьке, а в серці - спокій і віра в перемогу. Наїжтеся, люди добрі, паски, ковбаски, і будьте трошки добрішими! Христос Воскрес".

Привітання від Михайла Хоми / instagram.com/dzidzio

"Світлого Великодня всім, хто вірить, чекає, любить. Сьогодні просто хочеться дякувати. За життя. За кожен новий день. Щоразу на Великдень просиш одне й те саме: щоб усі були живі. Щоб вистачило сил. Щоб світло перемогло. Христос Воскрес!" - пише Лілія Ребрик.

Привітання від Лілії Ребрик із сім'єю / instagram.com/liliia.rebrik

Українська акторка Анастасія Цимбалару приєднується до привітань: "Христос Воскрес! Мирного Великодня! Дякую тим, хто дає нам можливість зустріти цей день у колі найближчих".

Привітання від Анастасії Цимбалару / instagram.com/nastya_tsymbalaru

"У ці великодні світанки лунає переможний акорд Воскресіння: Христос здолав смерть - і ми здолаємо морок, що спробував схилити Україну. Хай полум'я Пасхальної свічки запалює непохитну віру, зміцнює відвагу й веде до довгоочікуваної Перемоги. Обіймаю кожне серце любов'ю. Христос воскрес - воістину воскрес!" - написала Камалія.

Привітання від Камалії / instagram.com/kamaliyaofficial

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