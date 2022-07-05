УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Травесті-діва Монро зізналася, чи готова йти в армію, якщо їй вручать повістку

5 липня 2022, 20:26

Невгамовна Монрітта точно впевнена: "косити " - не її варіант.

false
Травесті-діва Монро розповіла, чи готова піти в ЗСУ / Колаж

Українська травесті-діва Монро все ще числиться за документами, як чоловік, тож може бути покликана в армію, тим більше що зараз Україна знаходиться в стані війни. В інтерв'ю для Емми Антонюк Невгамовна Монро розповіла, чи готова захищати Батьківщину, якщо їй випишуть повістку.

Артистка, яка підкреслено висловлює свою проукраїнську позицію, заявила, що прийде до військкомату, якщо їй видадуть відповідний припис, проте військову діяльність здійснювати не буде. І справа не в страху або недостатній любові до України. На психіатричному огляді трансгендерність вважають діагнозом, який є підставою для звільнення від проходження військової служби.

"Я прийду в військкомат. Але мене не візьмуть по медичнім показникам. Я піду далі на медкомісію, буде огляд у психіатра. І з диагнозом "трансгендерність" до армії не беруть", - розповідає Монро.

Однак "косити" від армії вона не збирається, адже розуміє, що в країні війна. Якщо її призовуть, вона готова працювати в тилу і допомагати ЗСУ, вже не тільки як волонтер, але і як повноправний член військової спільноти.

"Я не зверталася до психіатра для отримання справки про трансгендерність. Я ж кажу: я жила в бульбашці, мене влаштовувала моя біологічна стать, мене влаштовувало те, що в документах я чоловік, але я проживаю в соціальній площині, як жінка. Мене це влаштовувало. але війна нагадала, що ми живемо в бінарній гендерній системі. Якщо прийдеться воювати, я буду працювати в тилу, я буду працювати в генштабі, є масса небойових посад. Є багато сфер, в яких я можу працювати на армію", - підкреслює травесті-діва.

читайте такожТравесті-діва Монро "наїхала" на Лесю Нікітюк за сексизм під час війни

Раніше популярний гуморист Євген Кошовий розповів свою позицію щодо того, чи збирається він йти на фронт у складі ВСУ.

Інша відома медіаособистість - український актор, виконавець головної ролі фільму Сенцова Носоріг, Сергій Філімонов був важко поранений при виконанні своїх військових обов'язків.

Інші новини:

війна в Україні шоу-бізнес Монро Травесті-діва Монро новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:59

Ракетний удар РФ: на Хмельниччині розповіли про "прильоти"

20:52

Як замінити кондиціонер для прання: 3 ефективних способи замість "магазинної хімії"

20:40

"Ми знаємо тільки 10%": у Німеччині виявили 200 російських шпигунів і їх куратора - Bild

20:35

У Міноборони анонсували цифровізацію військового обліку через ДіюВідео

20:26

Травесті-діва Монро зізналася, чи готова йти в армію, якщо їй вручать повістку

Реклама
20:04

"Смерть Путіна в двох голках": шоумен Горбунов порівняв російського диктатора з Кощієм

20:04

"Вже дістали 8 осколків": знаменитого українського актора важко поранили на фронтіВідео

19:59

Головні битви війни з РФ: офіцер ЦАХАЛ назвав два ключових містаВідео

19:45

Гороскоп на завтра 6 липня 2022: Тільцям - велика удача, Скорпіонам - інтриги, Водоліям - грошове чуття

19:40

Старий дід: Путін ледь не заснув під час доповіді ШойгуВідео

19:39

Україну завалить градом і заллє дощами: синоптики назвали дату різкого похолоданняВідео

19:37

Росіяни злякалися українських атак і посилили охорону Кримського мосту - росЗМІВідео

19:37

Головне завдання для Росії сьогодні - це припинення військових дійПогляд

19:36

Виїзд військовозобов'язаних в інші області: у Генштабі пояснили, де отримувати дозвілВідео

19:32

Петра і Павла 2022: дата, традиції і заборони дня

19:17

The Rolling Stones і Guns N ' Roses яскраво підтримали Україну на концертах у ЛондоніВідео

18:47

"Військові за автомати хапалися, не могли вгомонити": "ДНРівці" планують втечі з російських військВідео

18:45

ЗСУ озброять британськими САУ і дронами-камікадзе для ударів по окупантах - ДжонсонВідео

18:38

Святослав Вакарчук став батьком вдруге - перші подробиці

18:34

Чи можуть військовозобов'язані виїхати з місця проживання в Україні: детальне пояснення

Реклама
18:28

Бориса Баума вигнали з КРАІЛ після скандалу з 1xBet, але ліцензії у росіян не відібрали

18:14

Удар ЗСУ на Херсонщині: знищено склад ворога з ПММ, вертольоти "покришили" окупантівВідео

18:03

Найсмачніше і дуже просте імператорське варення зі смородини: простий рецептВідео

17:46

У Міноборони розкрили нову тактику ЗСУ проти російських окупантівВідео

17:44

У Дніпрі збили 6 російських ракет: з'явилося відео потужної роботи ППОВідео

17:33

Переїзд і великі зміни: 3 знаки зодіаку почнуть життя з чистого аркуша до кінця 2022 рокуВідео

17:20

На Харківщині ЗСУ під ворожим вогнем коректують українську артилерію та знищують окупантівВідео

17:14

Колишня Остапчука відповіла на звинувачення і закликала ведучого "припинити терор"

17:13

"Льоша, Валера, Саня і Вова - вперед": автор хіта про Байрактара виклав яскраву пісню про війнуВідео

16:59

Нові правила пересування Україною для військовозобов'язаних: Залужний назвав важливі деталіВідео

16:56

РФ накрила Слов'янськ потужним вогнем: є жертви та поранені, в місті пожежіВідео

16:51

За Україну на фронті загинув 20-річний француз: що про нього відомоВідео

16:45

"Пліснява в мізках": Лоліту розкритикували за "голе" відео в простирадлі і міркування про більВідео

16:40

Дочка "путіністки" Шукшиної перетворюється на Халка: фото вразило мережу

16:35

"Тисячі двохсотих і трьохсотих": пропагандист з РФ визнав, що захоплення Лисичанська дорого коштувало росіянамВідео

16:27

Чистимо народними засобами: як врятувати сковорідку від шару нагару і жиру

16:25

200 окупантів злетіли в повітря: деталі вогняного удару ЗСУ по базі РФ у МелітополіВідео

16:23

"Наступні тижні будуть цікавіші": ЗСУ готуються до контрнаступу на ХерсонщиніВідео

16:16

ЗСУ ліквідували командира танкового батальйону РФВідео

16:10

У РФ палять військкомати і пускають під укіс потяги партизани-анархісти - The Insider

Реклама
16:01

"В Україні їх ніхто не чекає": Зібров закликав Зеленського забрати у Повалій і Лорак паспорти і званняВідео

15:58

У Зеленського розповіли про втрати РФ в Україні: 115 тисяч убитими та пораненимиВідео

15:40

Вирішальна битва за Україну відбудеться не на Донбасі і не у Києві - британський експертВідео

15:40

Прикмети на 6 липня: що не можна робити перед Івана Купала і як захистити будинок від бідВідео

15:13

Старий хліб краще не викидати: як приготувати добриво, щоби троянди пишно цвіли

15:00

"Якщо не перша, то друга мета": військовий експерт пояснив, чи можуть ЗСУ знищити Кримський містВідео

14:59

Потужні грози й шквали накриють пів України: синоптики оголосили штормове попередженняВідео

14:41

На нас чекають чотири жахливі дні: астрологи назвали найнебезпечніші дати в липні 2022Відео

14:30

Показав фото обраниці: одружився Олег Сенцов.

14:23

Зі святом Івана Купала - листівки, привітання та картинки

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти