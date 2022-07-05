Травесті-діва Монро зізналася, чи готова йти в армію, якщо їй вручать повістку

Травесті-діва Монро розповіла, чи готова піти в ЗСУ / Колаж

Українська травесті-діва Монро все ще числиться за документами, як чоловік, тож може бути покликана в армію, тим більше що зараз Україна знаходиться в стані війни. В інтерв'ю для Емми Антонюк Невгамовна Монро розповіла, чи готова захищати Батьківщину, якщо їй випишуть повістку.

Артистка, яка підкреслено висловлює свою проукраїнську позицію, заявила, що прийде до військкомату, якщо їй видадуть відповідний припис, проте військову діяльність здійснювати не буде. І справа не в страху або недостатній любові до України. На психіатричному огляді трансгендерність вважають діагнозом, який є підставою для звільнення від проходження військової служби.

"Я прийду в військкомат. Але мене не візьмуть по медичнім показникам. Я піду далі на медкомісію, буде огляд у психіатра. І з диагнозом "трансгендерність" до армії не беруть", - розповідає Монро.

Однак "косити" від армії вона не збирається, адже розуміє, що в країні війна. Якщо її призовуть, вона готова працювати в тилу і допомагати ЗСУ, вже не тільки як волонтер, але і як повноправний член військової спільноти.

"Я не зверталася до психіатра для отримання справки про трансгендерність. Я ж кажу: я жила в бульбашці, мене влаштовувала моя біологічна стать, мене влаштовувало те, що в документах я чоловік, але я проживаю в соціальній площині, як жінка. Мене це влаштовувало. але війна нагадала, що ми живемо в бінарній гендерній системі. Якщо прийдеться воювати, я буду працювати в тилу, я буду працювати в генштабі, є масса небойових посад. Є багато сфер, в яких я можу працювати на армію", - підкреслює травесті-діва.

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