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Травесті-діва Монро "наїхала" на Лесю Нікітюк за сексизм під час війни

11 травня 2022, 02:52

Артистка дала ведучій цінні уроки жіночності.

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Травесті-діва Монро засудила Лесю Нікітюк за сексизм / Колаж

Український травесті-діва Монро веде блог в Telegram, в якому обговорює останні новини і плітки шоу-бізнесу, політики, а також висловлює свою думку про наболілі питання.

Наприклад нещодавно артистка натрапила на б'юті-флешмоб, який влаштувала модель і телеведуча Леся Нікітюк. Його суть дуже проста: Нікітюк закликала українських жінок припиняти "киснути" і почати приводити себе в порядок, щоб радувати око чоловіків, які зараз захищають Україну від рашистських окупантів.

"Дівчата! Я бачу, як за час війни ми з вами трохи, як це правильно сказати… так шоб себе і вас не образити.. Ну не постаріли, а так би мовити потьмяніли, втратили колір. Короче Ми не маємо на це право.Я розумію, що такий час. Але час страху пройшов, ми високо підняли голову. А якщо ми її підняли - значить вона має виглядати розкішно! Наші чоловіки, наші захисники мають бачити нас гарними. Щоб вони ще краще нас захищали, ми маємо підняти їм моральний дух ну і чоловічий :) Щоб було бажання швидше розбити ворога і повернутися додому",- описала Нікітюк на своїй сторінці в Instagram флешмоб під назвою "Краса для ЗСУ".

Подібний сексизм, і ставлення до жінки, лише як до об'єкта сексуального жадання привів Монро в лють.

Травесті-діва нагадала Нікітюк, що зовнішній вигляд жінки визначається самою жінкою, і вона зовсім не зобов'язана бути постійно сексуально привабливою для всього світу. "Що за [довбаний-нецензур.] сексизм і об' єктивація української жінки??!! І це на громадну аудиторію. Тобто Леся Нікітюк досі вважає, що жінок в ЗСУ та теробороні немає. Що, старість - це погано. Що ми не маємо право в стану колосального стресу та нескінченної тривоги ходити без укладки та виглядати, на думку інших, не найс. А першочергове завдання жінки тільки виглядати у всій красі, напомажено і піднімати бойовий дух і обов'язково [пеніс-нецензур.]. Передайте Лесі, що жінка сама обирає як виглядати, чим займатися і що кому піднімати. Пропоную флешмоб "Краса для Себе", - написала Монро.читайте також"Ваші тут тільки соплі під носом": у мережі накинулися на путіністку, що підпила, Симоньян

Раніше американська співачка Брітні Спірс, вирвавшись з-під багаторічної опіки свого батька, здивувала фанатів знімками з повним оголенням.

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