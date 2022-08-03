Тоня Матвієнко зробила Арсену Мірзояну найкращий сюрприз - зворушливий момент потрапив на відео

Тоня Матвієнко зробила Арсену Мірзояну сюрприз і повернулася в Україну / instagram.com/tonya_matvienko

Українська співачка Тоня Матвієнко покинула країну з доньками і мамою, Ніною Матвієнко, на початку повномасштабної війни в Україні. Спершу вона жила в Німеччині, потім перебралася до Великобританії.

У Європі артистка давала концерти, а її чоловік, музикант і співак Арсен Мірзоян, залишився в Україні в якості волонтера. За час війни пара бачилася лише один раз.

Днями Тоня повернулася в Україну разом Ніною, і першим ділом відвідала виступ чоловіка. Арсен знав, що планується приїзд дружини, проте не очікував побачити найдорожчих жінок на концерті.

Зворушливий момент возз'єднання сім'ї потрапив на відео, яким Матвієнко поділилася на своїй сторінці в Instagram. Побачивши доньку і кохану, музикант втратив дар мови, і не міг перестати обіймати своїх дівчаток.

"Ми щойно з Великобританії. Арсен знав, та не знав, що зараз це буде. Ми зробили сюрприз, і з Ніною приїхали до вас. Мене не було півроку в Україні. Слава Україні! Захотіла всіх побачить. Всім вітання! Уявляєте, приїхали додому, хотіли мамі сюрприз зробить, а її вдома нема. Вона ще не знає", - поговорила з публікою Тоня, поки Мірзоян притискав до грудей їх доньку.

Раніше грузинський актор і естрадний співак, Заслужений артист України Вахтанг Кікабідзе назвав війну геноцидом українського народу, а Зеленського "справжнім мужиком".

Також стало відомо, що старший син покійного Ігоря Пелиха, легендарного журналіста і шоумена, захищає Україну на фронті в одній з найгарячіших точок.

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