"Краще б не приїжджав!": Тоня Матвієнко зустрілася з коханим у Німеччині і прокоментувала розлучення

Тоня Матвієнко зустрілася з Арсеном Мірзояном у Німеччині / instagram.com/tonya_matvienko

Українська співачка Тоня Матвієнко в інтерв'ю для Зіркового шляху раз і назавжди розвіяла чутки про розлучення з чоловіком, співаком Арсеном Мірзояном.

Плітки про розставання зоряної пари почали ходити ще в кінці 2021 року і в квітні 2022 року розгорілися з новою силою. Тоді артистка в жартівливій формі дала спростування, а в свіжому інтерв'ю зізналася, чому, на її думку, її розлучення з Мірзоняном неможливе. Принаймні зараз.

"Це блогери. У них там було якесь відеоспілкування, обговорювали, що Дорофєєва з Дантесом розсталися, ну і нас туди. Якось воно підхватилося, плітки... Так багато почали скрізь про це писати, але це ж неправда. Я чоловіка не бачу! І оце думаю - як можно було розстатися? По телефону посваритися? Якось це... Дивно",- розповіла Матвієнко.

Здається, їх з Мірзояном відносини зараз стали навіть міцнішими. Співачка зараз знаходиться в Магдебурзі з маленькою дочкою. Нещодавно їй все ж вдалося побачити чоловіка - він з волонтерським завданням був у Німеччині проїздом.

Пара змогла провести разом всього день - вперше за місяці війни. "Краще б не приїжджав! Це такі муки - знову прощатися!" - зі сльозами на очах розповіла співачка.

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