Вахтанг Кікабідзе назвав війну геноцидом українського народу, а Зеленського "справжнім мужиком"

Вахтанг Кікабідзе назвав Володимира Зеленського справжнім мужиком / instagram.com/zelenskiy_official, imdb.com

Грузинський актор і естрадний співак, Заслужений артист України Вахтанг Кікабідзе в інтерв'ю Odesa Film Studio розповів про своє ставлення до Президента України Володимира Зеленського

Однак спершу зірка Міміно поділився своїми думками про те, навіщо Путіну потрібна війна в Україні. Під час недавнього візиту Кікабідзе в Батумі, він відвідав ув'язненого Михайла Саакашвілі, розмова з яким наштовхнув його на деякі думки: "Путін ратує за Радянський союз, йому подобається Сталін, який перестріляв половину інтелігенції свого часу, як політик... Я у Саакашвілі якось запитав: "Міша, чому він (Путін - прим. редактора) так не любить Україну?" Він сказав: "10 років тому я бачив документ, де був такий план, що Москву треба перенести на територію Києва". Він хотів розширити всю цю справу".

Артист визнає повномасштабне військове вторгнення РФ геноцидом українського народу, і дивується, про який нацизм розповідають рашистські пропагандисти - його з концертами український артист приймав прихильно в усі часи. Вахтанг Костянтинович ретельно стежить за військовими діями в Україні, і йому гірко, що збожеволілий тиран методично знищує український народ.

"Я добре Зеленського знаю. Я три рази літав в Україну під час війни, і це страшне видовище. Такого я не бачив навіть у кіно. У мене дуже хороша російськомовна програма, і коли мені закортить співати, я завжди їхав в Україну, і там нормально приймали ці пісні. І ці міста зараз зрівняли з землею. Нічого не залишилося, жодного будинку. А що ще називається геноцидом? Коли дітей вивозять тисячами, коли підривають дитбудинки, підривають пологові будинки, дитячі садки... У мене язик не повертається розповідати про це. ... Дуже багато хто не повернеться вже. Позавчора показували фотографії - нескінченна довжина загиблих. Чому? Чим вони його образили? Тому що вони не хочуть в Радянський союз, а хочуть в Європейський союз?" - запитує артист.

Він також підкреслив, що з початком повномасштабної війни іншими очима подивилася на президента України. "Спочатку мені було Зеленського дуже шкода. Я думав: якраз він прийшов, і це все почалося. Але він виявився мужиком справжнім. 70-80% на його місці втекло б звідти", - із захопленням підмітив Вахтанг Костянтинович.

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Раніше Філіп Кіркоров, який відмовчувався про війну в Україні, визначився зі своєю позицією. Співак вирішив провідати "трьохсотих" окупантів, яким поки пощастило вижити в Україні - він особисто поспілкувався з солдатами, які вбивали або хотіли вбити українців.

Також стало відомо, що донеччанин Олександр Ревва, який будував кар'єру в РФ, посварився зі своїм батьком, який підтримує "русский мир". Артист нібито має антивоєнні переконання.

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