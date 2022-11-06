Тоня Матвієнко показала себе в 17 років після народження першої доньки

Тоня Матвієнко показала, як виглядала після народження старшої доньки Уляни / instagram.com/tonya_matvienko

Українська співачка Тоня Матвієнко дуже близька зі своєю сім'єю, тому розставання з близькими через війну в Україні для неї особливо важке: зараз вона живе у Великобританії з молодшою донькою Ніною, в той час як її мама, співачка Ніна Митрофанівна Матвієнко, чоловік, музикант Арсен Мірзоян, і старша доня Уляна - в Києві.

Тому сьогодні, вітаючи Улю з 24-им Днем народження в соціальних мережах, побажання від Тоні були особливо ностальгічними та пронизливими.

Первістка Матвієнко народила, коли їй було всього 17 років. Особистість батька Уляни вона зберігає в найсуворішому секреті. Співачка не раз згадувала: дуже боялася зізнатися у вагітності мамі, але Ніна Митрофанівна була рада поповненню в родині і завжди підтримувала дочку.

Між Тонею та її доньками встановився особливий зв'язок. На честь свята Уляни співачка похвалилася її красою, та показала рідкісні зворушливі кадри з її глибокого дитинства.

"Вітаю тебе, моє сонечко, з твоїм днем ❤️ я все пам’ятаю, який був неймовірний сюрприз - чекала Марка, а народилася Уля. Ти у мене особлива дівчинка, а сьогодні, в твої 24 роки, можу сказати - дівчина. Бажаю тобі ніколи не опускати руки, ніколи не сумувати, ніколи не розривати свою прекрасну, добру душу. Щастя тобі, любові і віри! Я скоро буду поряд. Ти мій сюрприз навіки. Мама", - написала під сімейними знімками Тоня Матвієнко.

Раніше рідкісними фотографіями старшого красеня-сина поділився український футболіст, тренер і політичний діяч Андрій Шевченко. Нещодавно Джордану виповнилося 18 років.

Також стало відомо, що радянська і грузинська співачка Тамара Гвердцителі втратила маму-одеситку. Артистка важко переживає її смерть, через що її власне психічне і фізичне здоров'я сильно похитнулося.

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