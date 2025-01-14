Тоня Матвієнко показала, як відпочиває в Арабських Еміратах

Ви дізнаєтеся:
- Як проводить час на відпочинку Тоня Матвієнко
- Де вона побувала з донькою
Українська відома співачка Тоня Матвієнко показала, як проводить зимові канікули зі своїми дітьми.
Як поділилася вона на своїй сторінці в Instagram, співачка проводить час зі своїми дітьми, відвідуючи з ними зоопарки, парки атракціонів і розважальні центри в Абу-Дабі.
Знаменитість також наробила безліч фото зі своєю донькою Ніною. Мама і донька фотографувалися на тлі моря і всіляко насолоджувалися теплим сімейним відпочинком.
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Раніше Главред повідомляв, що Арсен Мірзоян відверто заговорив про зради в шлюбі з Тонею Матвієнко. Артист зізнався: і він, і його дружина дуже ревниві, але у них є свій спосіб справлятися з цим.
Також Тоня Матвієнко розповіла, чи відпустить Арсена Мірзояна, який активно займається волонтерством і дає благодійні концерти, на фронт.
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