Тодоренко розповіла про третю дитину

Ведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка зрадила Україну і живе в країні-терористі РФ, заговорила про третю дитину.
Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Тодоренко, яка вже виховує двох дітей, відповіла на запитання про третю дитину. "Коли мені ставлять "дуже делікатне" запитання: "Коли за третьою?", - часто я відповідаю, що третя дитина у мене вже є. Хто давно за мною стежить, той знає, що йдеться про мою книгу", - зізналася артистка.
Як відомо, Тодоренко виховує двох синів із наркоманом Владом Топаловим. Її не раз уже підозрювали в третій вагітності. Однак Тодоренко поки що не дає коментарів щодо ще однієї вагітності.
Хто така Регіна Тодоренко?
Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.
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Зазначимо, Регіну Тодоренко порівняли з російською балериною-путіністкою Анастасією Волочковою. У своїх соцмережах Тодоренко опублікувала знімок, на якому показала шпагат, сидячи в кріслі під час нанесення гриму.
А також Андрій Бедняков був колегою Регіни Тодоренко. Разом ведучі перетиналися на тревел-шоу "Орел і решка", і вже тоді Бедняков зрозумів, якого ґатунку Регіна, як людина.
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