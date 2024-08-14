Тодоренко розповіла про третю дитину

Ведуча не збирається поки що ставати матір'ю втретє.

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Регіна Тодоренко / колаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/

Ведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка зрадила Україну і живе в країні-терористі РФ, заговорила про третю дитину.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Тодоренко, яка вже виховує двох дітей, відповіла на запитання про третю дитину. "Коли мені ставлять "дуже делікатне" запитання: "Коли за третьою?", - часто я відповідаю, що третя дитина у мене вже є. Хто давно за мною стежить, той знає, що йдеться про мою книгу", - зізналася артистка.

Як відомо, Тодоренко виховує двох синів із наркоманом Владом Топаловим. Її не раз уже підозрювали в третій вагітності. Однак Тодоренко поки що не дає коментарів щодо ще однієї вагітності.

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Хто така Регіна Тодоренко? Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

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Зазначимо, Регіну Тодоренко порівняли з російською балериною-путіністкою Анастасією Волочковою. У своїх соцмережах Тодоренко опублікувала знімок, на якому показала шпагат, сидячи в кріслі під час нанесення гриму.

А також Андрій Бедняков був колегою Регіни Тодоренко. Разом ведучі перетиналися на тревел-шоу "Орел і решка", і вже тоді Бедняков зрозумів, якого ґатунку Регіна, як людина.

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