Повалій, Тодоренко і Лорак боягузливо промовчали про російський теракт в Охматдиті, а Соломко постить відео з РФ

Зрадниці України мовчать про те, що творить терористична Росія.

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Запроданки пробили чергове дно / Колаж Главред, фото Instagram/anilorak, tpovaliyofficial, yana.solo

Зрадниці України, співачки, які продалися за російські рублі і намагаються вислужитися перед російським диктатором Путіним, боягузливо і малодушно промовчали.

Тодоренко, Лорак, Повалій і Яна Соломко на своїх сторінках в Instagram постили буденні фото і сторіз зі своїх жалюгідних життів. Так, наприклад, Тодоренко виклала обкладинку популярного журналу, на якій вона сама красується.

Тодоренко в день трагедії в Охматдиті постить обкладинку журналу / Скриншот Instagram/todorenko

Лорак постила якісь бумеранги зі своїм йога-інструктором Ісааком Віджраку.

відео дня

А ось Яна Соломко, яка свого часу працювала з продюсером-зрадником Бардашем і відкрито підтримувала окупантів, виклала сторіз із Росії, коли вона там будувала свою кар'єру співачки.

Яна Соломко в день трагедії в Охматдиті / Скриншот Instagram/so_yanna

Ну а від Повалій, власне, і годі очікувати. Продажна співачка вже давно підспівує російським пропагандистам і підтримує винищення українських дітей.

Удар РФ по Україні - що відомо:

Вранці в понеділок, 8 липня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу - країна-агресор РФ завдала по країні ракетного удару. У Київській області лунали вибухи.

У Кривому Розі зафіксовано одразу кілька влучень, зокрема, по адмінбудівлі одного з промислових підприємств міста.

Також, країна-агресор Росія вдарила ракетами по Покровську в Донецькій області.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній ракетний обстріл росіянами території України. Він підкреслив, що окупанти завдали ударів по різних містах країни, включно зі столицею.

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