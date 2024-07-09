Повалій, Тодоренко і Лорак боягузливо промовчали про російський теракт в Охматдиті, а Соломко постить відео з РФ

Зрадниці України, співачки, які продалися за російські рублі і намагаються вислужитися перед російським диктатором Путіним, боягузливо і малодушно промовчали.
Тодоренко, Лорак, Повалій і Яна Соломко на своїх сторінках в Instagram постили буденні фото і сторіз зі своїх жалюгідних життів. Так, наприклад, Тодоренко виклала обкладинку популярного журналу, на якій вона сама красується.
Лорак постила якісь бумеранги зі своїм йога-інструктором Ісааком Віджраку.
А ось Яна Соломко, яка свого часу працювала з продюсером-зрадником Бардашем і відкрито підтримувала окупантів, виклала сторіз із Росії, коли вона там будувала свою кар'єру співачки.
Ну а від Повалій, власне, і годі очікувати. Продажна співачка вже давно підспівує російським пропагандистам і підтримує винищення українських дітей.
Удар РФ по Україні - що відомо:
Вранці в понеділок, 8 липня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу - країна-агресор РФ завдала по країні ракетного удару. У Київській області лунали вибухи.
У Кривому Розі зафіксовано одразу кілька влучень, зокрема, по адмінбудівлі одного з промислових підприємств міста.
Також, країна-агресор Росія вдарила ракетами по Покровську в Донецькій області.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній ракетний обстріл росіянами території України. Він підкреслив, що окупанти завдали ударів по різних містах країни, включно зі столицею.
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