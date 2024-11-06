Тіна Кароль уперше відкрито прокоментувала свої політичні амбіції

Від співачки варто очікувати нестандартних рішень і скаженої працьовитості на посаді.

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Тіна Кароль новини - Тіна Кароль розповіла, чи планує йти в політику / колаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Коротко:

Фанати Тіни Кароль хочуть бачити співачку президентом

Кароль розповіла, про свої стосунки з політикою

Тіна Кароль заінтригувала шанувальників можливою зміною професії. Вона успішно реалізовує себе в різних музичних і громадських проєктах, займається постійним саморозвитком, і шукає нові формати для своєї творчості.

Така енергійність співачки не залишається для фанатів непоміченою. Наприклад, в особі Кароль багато хто бачить бажаного лідера, здатного зробити багато корисного для нашої країни.

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Нещодавно в Instagram Тіні поставили запитання, чи не думає вона починати політичну кар'єру. "Чи плануєте в політику? Нам потрібна жінка-президент", - запитує підписник.

Кароль відповіла, що її вже неодноразово кликали в політику, і вона постійно відмовлялася. Однак тепер її відповідь виявилася не такою категоричною: "Час покаже".

Тіна Кароль новини - Тіна Кароль розповіла, чи планує йти в політику / instagram.com/tina_karol/

Хто така Тіна Кароль? Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

Хто така Тіна Кароль / Главред

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