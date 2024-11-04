Після кількох місяців знайомства: популярна українська співачка виходить заміж

Про що розповіла Міла Нітіч:
- Новому заповзятливому кавалеру артистки 28 років
- Співачка вже заручена
- Коли і яким буде весілля зірки та її обранця
Після болючої історії стосунків з аб'юзером українська співачка Міла Нітіч нарешті знайшла своє щастя. У нещодавньому коментарі для Люкс ФМ вона зізналася, що вже кілька місяців перебуває у стосунках із чоловіком, через якого в неї на душі тепло.
Про обранця артистки відомо небагато - він молодший за Нітіч на 6 років і є бізнесменом-початківцем у харчовій промисловості. Чоловік також виявився дуже рішучим, і вже зробив Мілі пропозицію руки і серця.
"Нещодавно у стосунках, буквально кілька місяців, але маю надію, що це буде надовго. Ми живемо разом. Я дуже радію, мені дуже тепло на душі, але ми ж не можемо знати, яке життя, і що буде далі. Ну, взагалі, він зробив мені пропозицію. Сьогодні без каблучки, тому що я сказала "так", але зараз я стараюся це взагалі не афішувати", - розповіла зірка.
Також вона поділилася, що мріє про велике гарне весілля, але влаштовувати свято під час війни вона не хоче - вважає це нешанобливим по відношенню до тих, хто зараз стоїть на сторожі нашої багатостраждальної країни.
"Якщо говорити про мої мрії, про моє бачення, то я хотіла б бути в розкішній красивій сукні. Я хотіла б, щоб це було весело, я хотіла б, щоб це було в колі моїх найближчих друзів, щоб це були люди, яких я люблю. Але я розумію, що зараз немає того настрою. Ми розуміємо, що ситуація наразі така, що не дуже хочеться святкувати. Хочеться відсвяткувати після перемоги, хочеться відсвяткувати, коли усі наші найкращі воїни у світі, найкращі люди, які зараз там на передовій: і дівчата, і хлопці повернуться додому. І я не буду відчувати почуття провини, коли ти розумієш, що ти тут святкуєш, а там хтось помирає і віддає своє життя за тебе. Тому я думаю, що ми відкладемо це питання зараз", - каже Міла Нітіч.
Хто така Міла Нітіч?
Міла Нітіч (Людмила Сергіївна Нитичук) - українська співачка. Фіналістка шоу "Шанс" (10 сезон), півфіналістка проєкту "Голос країни" (1 сезон). Представляла Україну на конкурсі "Нова хвиля" 2009 року, де посіла 6 місце.
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