Після кількох місяців знайомства: популярна українська співачка виходить заміж

Міла Нітіч обрала чоловіка не зі світу шоу-бізнесу, який не став зволікати, і став перед нею на одне коліно.

https://glavred.net/stars/posle-neskolkih-mesyacev-znakomstva-populyarnaya-ukrainskaya-pevica-vyhodit-zamuzh-10611290.html Посилання скопійоване

Міла Нітіч новини - Міла Нітіч виходить заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com/mila_nitich_official

Про що розповіла Міла Нітіч:

Новому заповзятливому кавалеру артистки 28 років

Співачка вже заручена

Коли і яким буде весілля зірки та її обранця

Після болючої історії стосунків з аб'юзером українська співачка Міла Нітіч нарешті знайшла своє щастя. У нещодавньому коментарі для Люкс ФМ вона зізналася, що вже кілька місяців перебуває у стосунках із чоловіком, через якого в неї на душі тепло.

Про обранця артистки відомо небагато - він молодший за Нітіч на 6 років і є бізнесменом-початківцем у харчовій промисловості. Чоловік також виявився дуже рішучим, і вже зробив Мілі пропозицію руки і серця.

відео дня

"Нещодавно у стосунках, буквально кілька місяців, але маю надію, що це буде надовго. Ми живемо разом. Я дуже радію, мені дуже тепло на душі, але ми ж не можемо знати, яке життя, і що буде далі. Ну, взагалі, він зробив мені пропозицію. Сьогодні без каблучки, тому що я сказала "так", але зараз я стараюся це взагалі не афішувати", - розповіла зірка.

Також вона поділилася, що мріє про велике гарне весілля, але влаштовувати свято під час війни вона не хоче - вважає це нешанобливим по відношенню до тих, хто зараз стоїть на сторожі нашої багатостраждальної країни.

"Якщо говорити про мої мрії, про моє бачення, то я хотіла б бути в розкішній красивій сукні. Я хотіла б, щоб це було весело, я хотіла б, щоб це було в колі моїх найближчих друзів, щоб це були люди, яких я люблю. Але я розумію, що зараз немає того настрою. Ми розуміємо, що ситуація наразі така, що не дуже хочеться святкувати. Хочеться відсвяткувати після перемоги, хочеться відсвяткувати, коли усі наші найкращі воїни у світі, найкращі люди, які зараз там на передовій: і дівчата, і хлопці повернуться додому. І я не буду відчувати почуття провини, коли ти розумієш, що ти тут святкуєш, а там хтось помирає і віддає своє життя за тебе. Тому я думаю, що ми відкладемо це питання зараз", - каже Міла Нітіч.

Хто така Міла Нітіч? Міла Нітіч (Людмила Сергіївна Нитичук) - українська співачка. Фіналістка шоу "Шанс" (10 сезон), півфіналістка проєкту "Голос країни" (1 сезон). Представляла Україну на конкурсі "Нова хвиля" 2009 року, де посіла 6 місце.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред поділився історією, як El Кравчук побився з Фаготом. Співак розкрив причину конфлікту, а також назвав ім'я жінки, якій довелося їх розбороняти.

Також Віталій Козловський показав зворушливі знімки з сином, чим спровокував активні суперечки в Мережі - на кого ж насправді схожий восьмимісячний Оскар.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред