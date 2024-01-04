Тіна Кароль показала, як відпочивала з рослим сином-красенем в Карпатах

Відома українська поп-співачка Тіна Кароль показала, як проводить новорічні канікули в Карпатах в компанії свого 14-річного сина Веніаміна. У своєму TikTok зірка опублікувала відповідне відео.
У ролику видно, як співачка відвідує зоопарк, приміряє речі в місцевому магазині і катається на лижах з сином. Кароль була одягнена в червоний светр з вишивкою, утеплені штани з квітковим принтом, рукавиці і черевики, а образ доповнила пов'язкою на голові.
Також вона показала милий момент у відео, де її єдиний спадкоємець від шлюбу з продюсером Євгеном Огіром міцно тримає маму за руку.
@tinakarol ❤️ # тінакароль#tinakarol♬ Нова радість стала-Tina Karol
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для родини 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.
До того Тіна Кароль в день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр з сімейного архіву.
Інші новини:
- "Старий людожер!": Тіна Кароль рознесла Путіна прокльонами
- Складно триматися: Кароль поділилася секретом молодості і стрункості
- Кароль показала рідкісні фото з дорослим сином