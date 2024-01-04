Тіна Кароль показала, як відпочивала з рослим сином-красенем в Карпатах

Відома українська поп-співачка Тіна Кароль влаштувала 14 - річному синові Веніаміну новорічні канікули з розмахом-у Карпатах.

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Тіна Кароль та її син Веніамін / колаж Главред, фото TikTok

Відома українська поп-співачка Тіна Кароль показала, як проводить новорічні канікули в Карпатах в компанії свого 14-річного сина Веніаміна. У своєму TikTok зірка опублікувала відповідне відео.

У ролику видно, як співачка відвідує зоопарк, приміряє речі в місцевому магазині і катається на лижах з сином. Кароль була одягнена в червоний светр з вишивкою, утеплені штани з квітковим принтом, рукавиці і черевики, а образ доповнила пов'язкою на голові.

Також вона показала милий момент у відео, де її єдиний спадкоємець від шлюбу з продюсером Євгеном Огіром міцно тримає маму за руку.

відео дня

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для родини 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.

До того Тіна Кароль в день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр з сімейного архіву.

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