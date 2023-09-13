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У покійного чоловіка Тіни Кароль є позашлюбний син - ЗМІ

Анна Підгорна
13 вересня 2023, 19:21 оновлено 13 вересня, 19:27
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У співачки і первістка Євгена Огіра склалися свої специфічні стосунки.
Тіна Кароль з сином Веніаміном
Тіна Кароль підтримувала позашлюбного сина Євгена Огіра / колаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

У 2013 році, після 5 років офіційного шлюбу, українська співачка Тіна Кароль стала вдовою - від онкології помер її гаряче коханий чоловік і продюсер Євген Огір. Артистка завжди була стримана в коментарях про своє особисте життя, але після важкої втрати і зовсім закрила від шанувальників цю свою сторону.

Відомо лише, що навіть 10 років потому Тіна все ще тужить за Євгеном. Тим більше що їх спільний син Веніамін, якому в листопаді виповниться 15 років, так схожий на батька.

Кароль відома своїм непростим характером, проте здатна проявити м'якість, коли мова йде про покійного чоловіка. Так нещодавно Люкс ФМ опублікували інформацію про те, що Євген Огір до того, як одружився зі співачкою, мав стосунки, від яких у нього з'явився позашлюбний син. Про це розповіли близькі друзі співачки і продюсера.

Інша сім'я Огіра з'явилася через два тижні після його смерті, і претендувала на спадщину: колекцію спортивних автомобілів Євгена марки Subaru, і пісні Тіни, так як вона і продюсер разом були власниками однієї юридичної особи. Тоді Кароль заплатила відступні. Вона поставилася до позашлюбного сина прихильно і, подейкують, навіть надавала йому фінансову підтримку.

"Вона заплатила відступні. І навіть була не проти, щоб її Веніамін спілкувався з братом. Кажуть, що Тіна фінансово дуже допомагала або допомагає зараз першому синові Євгена", - розповіли в репортажі.

Дивіться історію про позашлюбну дитину чоловіка Тіни Кароль Євгена Огіра:

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