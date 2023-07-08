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Тіна Кароль показала фанатам рідкісне фото юного сина-красеня

Дмитро Відоменко
8 липня 2023, 17:01 оновлено 8 липня, 17:01
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Співачка Тіна Кароль поділилася з фанатом рідкісним фото, де зображена з 14-річним сином Веніаміном від покійного чоловіка Євгена Огіра.
Кароль
Тіна Кароль виклала фото з сином / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

У суботу, 8 липня 2023 року в Україні святкують День сім'ї. З цієї нагоди відома попспівачка Тіна Кароль поділилася рідкісним фото в Instagram зі своїм сином від першого шлюбу - Веніаміном Огіром.

На фото усміхнена співачка постає без макіяжу, її обіймає 14-річний син. Цікаво, що разом з ними на фотографії зображена ще одна жінка. Фани припустили, що саме в родині цієї жінки Веніамін живе, поки навчається у Великобританії.

До слова, в Сполученому Королівстві хлопчик живе і вчиться з дитинства ‒ з 7-річного віку. Як раніше розповідала Кароль, там він живе в українській родині, яка дуже добре до нього ставиться і регулярно годує стравами нашої національної кухні.

відео дня
Тіна Кароль, син
Тіна Кароль не так часто публікує фото з сином Веніаміном / Instagram

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для родини 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.

До того Тіна Кароль в день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр з сімейного архіву.

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