Тіна Кароль показала, як виріс за рік її син Веня

Артистка також для порівняння показала фанатам торішній знімок свого сина-щоб показати як її син виріс за минулий рік.

Тіна Кароль та її син Веніамін / Колаж фото УНІАН та Instagram

Відома українська попспівачка Тіна Кароль показала шанувальникам в Instagram рідкісні фотознімки, на яких зображена вона з сином-підлітком Веніаміном.

На фото Тіна Кароль (Тетяна Ліберман — її справжні ім'я та прізвище) і її син Веніамін позують в машині. Артистка також для порівняння показала фанатам торішній знімок свого сина - для того, щоб порівняти, як її син змінився за цей час.

До слова, 14-річний син Тіни Кароль постійно живе і навчається у Великобританії. Його батько, чоловік співачки, продюсер Євген Огір помер в 2013 році від онкологічного захворювання.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для родини 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.

До того Тіна Кароль в день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр з сімейного архіву.

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