Тіна Кароль на грузинському ТБ вразила фанатів елегантним нарядом

Тіна Кароль стала гостею програми - розважальної передачі Shabatis Show на грузинському телебаченні.

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Тіна Кароль стала гостею грузинського ТВ-шоу / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відома попспівачка Тіна Кароль, яка нещодавно виступила на весіллі футболіста київського "Динамо" Георгія Цітаішвілі в Грузії, стала гостею програми розважальної передачі Shabatis Show на грузинському телебаченні. Фрагменти з шоу виконавиця виклала на своїй сторінці в Instagram.

Співачка повідомила, що спеціально вибрала для зйомки в програмі витончене вбрання з колекції весна-літо 2023 українського бренду Darja Donezz.

Тіна Кароль виступила в сукні українського виробництва / Instagram

Кароль одягла сукню з шовку світлого відтінку блакитного кольору, яка була прикрашена вишивкою з перлами. Вартість вбрання на офіційному сайті бренду становить 530 євро (21 тисяча гривень). Під час розмови з ведучим шоу Кароль, до слова, окремо подякувала простим жителям Грузії за підтримку України в її війні з Росією.

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Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для родини 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.

До того Тіна Кароль в день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр з сімейного архіву.

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