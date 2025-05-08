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Tayanna заговорила про весілля: на березі океану

Олена Кюпелі
8 травня 2025, 22:55
84
Tayanna бачить своє весілля десь на березі океану або в Карпатах.
Співачка Tayanna поділилася планами на весілля
Співачка Tayanna поділилася планами на весілля / Колаж Главред, фото tayanna_reshetnyak

Коротко:

  • Tayanna розповіла про плани на своє весілля
  • Співачка повідомила про те, що звикла бути сама

Українська співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) розповіла, що мріє про весілля.

Про це вона розповіла проєкту "Тур зірками". За словами артистки, вона бачить своє весілля десь на березі океану або в Карпатах.

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Співачка Tayanna про плани на майбутнє
Співачка Tayanna про плани на майбутнє / Фото Instagram/tayanna_reshetnyak

"Звичайно, мрія нікуди не пішла, вона залишається. Я бачу своє весілля десь на березі океану або в Карпатах, але обов'язково на вулиці. Це має бути на природі, красиво, але не пафосно. Це має бути тепло, атмосфера затишна як родинна, дуже мало гостей, переважно рідня та близькі друзі", - розповіла співачка.

Співачка Tayanna про плани на майбутнє
Співачка Tayanna про плани на майбутнє / Фото Instagram/tayanna_reshetnyak

Також за її словами, вона змирилася з тим, що можна бути самотньою і при цьому жити класно.

Співачка Tayanna про плани на майбутнє
Співачка Tayanna про плани на майбутнє / Фото Instagram/tayanna_reshetnyak

Я якось змирилася з думкою, що в принципі можна бути самій, можна теж жити самій щасливо і класно. Звісно, в парі краще, більше розвитку, почуваєшся жінкою", - каже вона.

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До слова, нещодавно співачка вперше зізналася в романі з популярним одруженим продюсером. Тетяна Решетняк розповіла, що в неї з дружиною Дмитра Клімашенка була серйозна розмова і згодом артистка перед нею вибачилася. Сьогодні вона вдячна своєму колишньому продюсеру та коханцю за життєвий та музичний досвід і не відчуває сорому за скоєне.

Крім цього, Tayanna розповіла про тюремне ув'язнення. У 15 років зірка потрапила в поліцію і могла сісти до в'язниці через контрабанду. Однак у відділку Тетяну та її маму врятував голос майбутньої співачки та пісня Bon Jovi - It's my life.

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Хто така Tayanna?

Tayanna (справжнє ім'я - Тетяна Решетняк) - українська співачка, автор-виконавець. Колишня солістка гурту "Гарячий шоколад". Брала участь у Нацвідборах на Євробачення від України в 2017 і 2018 роках, а також у проєктах "Голос країни" (4 і 5 сезон) і "Танці з зірками" (6 сезон). У 2019-2020 була ведучою проєкту "ЖВЛ" на 1+1.

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