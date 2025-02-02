"Розплакалась від страху": Tayanna зізналася, чому боїться побачень з чоловіками

Коротко:
- Таянна зізналася, що боїться побачень із чоловіками
- Вона розповіла, що викликає у неї сльози в цій ситуації
Українська співачка Tayanna (справжнє ім'я Тетяна Решетняк) зробила незвичайну заяву. Артистка зізналася, що перспектива побачень із чоловіками викликає в неї реакцію, близьку до панічної атаки.
У своєму блозі в Instagram вона розповіла, що нещодавно її мама запропонувала їй сходити на побачення з чоловіком. Однак, замість зацікавленості в новому знайомстві, Таянна почала ридати, як дитина.
"Я розплакалась від страху. Я сиділа біля мами і плакала, як маленька, що я не хочу на побачення, бо втомилась думати про те, що потрібно комусь сподобатись. А раптом знову не вийде", - написала співачка.
Tayanna була три роки одружена із саунд-продюсером Єгором Глібом. У цьому шлюбі в артистки з'явився єдиний син Даніель (2013). Також Таянна зустрічалася з продюсером Дмитром Клімашенком і музикантом Пилипом Коляденком.
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Хто така Tayanna?
Tayanna (справжнє ім'я - Тетяна Решетняк) - українська співачка, автор-виконавець. Колишня солістка гурту "Гарячий шоколад". Брала участь у Нацвідборах на Євробачення від України в 2017 і 2018 роках, а також у проєктах "Голос країни" (4 і 5 сезон) і "Танці з зірками" (6 сезон). У 2019-2020 була ведучою проєкту "ЖВЛ" на 1+1.
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