"Розплакалась від страху": Tayanna зізналася, чому боїться побачень з чоловіками

Решетняк поділилася, що саме викликає в неї таку різку реакцію.

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Tayanna особисте життя - Таянна розповіла, чим її лякають побачення / колаж: Главред, фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Коротко:

Таянна зізналася, що боїться побачень із чоловіками

Вона розповіла, що викликає у неї сльози в цій ситуації

Українська співачка Tayanna (справжнє ім'я Тетяна Решетняк) зробила незвичайну заяву. Артистка зізналася, що перспектива побачень із чоловіками викликає в неї реакцію, близьку до панічної атаки.

У своєму блозі в Instagram вона розповіла, що нещодавно її мама запропонувала їй сходити на побачення з чоловіком. Однак, замість зацікавленості в новому знайомстві, Таянна почала ридати, як дитина.

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"Я розплакалась від страху. Я сиділа біля мами і плакала, як маленька, що я не хочу на побачення, бо втомилась думати про те, що потрібно комусь сподобатись. А раптом знову не вийде", - написала співачка.

Tayanna була три роки одружена із саунд-продюсером Єгором Глібом. У цьому шлюбі в артистки з'явився єдиний син Даніель (2013). Також Таянна зустрічалася з продюсером Дмитром Клімашенком і музикантом Пилипом Коляденком.

Tayanna особисте життя - Таянна розповіла, чим її лякають побачення / instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Хто така Tayanna? Tayanna (справжнє ім'я - Тетяна Решетняк) - українська співачка, автор-виконавець. Колишня солістка гурту "Гарячий шоколад". Брала участь у Нацвідборах на Євробачення від України в 2017 і 2018 роках, а також у проєктах "Голос країни" (4 і 5 сезон) і "Танці з зірками" (6 сезон). У 2019-2020 була ведучою проєкту "ЖВЛ" на 1+1.

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