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Tayanna вперше зізналася в романі з популярним одруженим продюсером

Анна Підгорна
3 червня 2024, 14:23
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Тетяна Решетняк розповіла, що в неї з дружиною її обранця була серйозна розмова.
Таянно.
Tayanna новини - Таянна підтвердила роман із Дмитром Клімашенком / колаж: Главред, фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Українська співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) на початку своєї музичної кар'єри потрапила під крило продюсера Дмитра Клімашенка. Тоді їм приписували не тільки ділові, а й романтичні стосунки. Пікантності додавав той факт, що Клімашенко на той момент був одружений.

Відтоді минуло понад десять років, і лише зараз Таянна зізналася, що чутки про її роман з музичним продюсером виявилися правдою. Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Артистка зазначила, що між нею і Клімашенком спалахнуло велике і взаємне кохання. Сьогодні вона вдячна своєму колишньому продюсеру і коханцю за життєвий і музичний досвід.

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"Ні, мені не соромно (говорити про роман із Клімашенком - прим. редактора), я просто думаю, для чого про це говорити, тому що це дуже давнє минуле. Це досвід, і він залишиться зі мною. Одружені чоловіки – це вже табу. Це було велике кохання. Дуже! Моє. І взаємне. Я його вважаю великим учителем своїм. Він справді багато чого мене навчив. Я з ним почала писати перші пісні. Він був моїм таким музичним гуру", - каже Таянна.

Також співачка зазначила, що вона, будучи свідомою людиною, вибачилася перед дружиною Дмитра Клімашенка. За словами Tayanna, та пробачила її.

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