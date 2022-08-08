Тополя зворушив історією воїна ЗСУ "Баті", який врятував його дітей

Тополя зворушила історією воїна ЗСУ "Баті", який врятував його дітей / колаж УНІАН та Instagram

Відомий український співак і фронтмен рок-гурту "Антитіла" Тарас Тополя (зараз він служити парамедиком в ЗСУ) розповів історію про свого товариша по службі з позивним "Батя", який колись врятував його дітей від шлюбу зі співачкою Alyosha. Зворушливу історію музикант розповів шанувальникам на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

""Батя" рятував наших дітей в інфекційному. Три роки тому. Пам'ятаю, як намучилися тоді з коханою, коли у дітей температура 40, блювота і нічого не допомагає. Через два тижні відділення "Баті" поставило малюків на ноги. На війні "Батя" теж рятує дітей. І дорослих хлопчиків, і маленьких, прикриваючи собою їх важке, але відносно мирне життя в тилу. Хоча офіційно в роті його посада не медик, проте всі знають, що "Батя" знає, як зробити так, щоб вижити", – написав Тополя.

При цьому, як зазначив музикант, офіційная посада "Баті" в роті – не медик. Однак захисники знають, що товариш по службі, в разі необхідності, зможе врятувати їх від загибелі

"Ось дивиться" Батя "на всіх нас, і ніби питає: "Що Ви там, волоцюги, страшно? "Страшно, "Батя", страшно. Але хто, якщо не ми", – зворушливо закінчив розповідь Тополя.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в ТРО, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

"Ми перебазувалися з однієї позиції на іншу, але витратили додатковий час на збір речей. В результаті ми опинилися на точці прибуття на 30 хвилин пізніше. І протягом цих хвилин на нове місце нашого базування була випущена ракета. На щастя, в ціль вона не потрапила. Вибух взяв на себе білборд на трасі. Все це сталося в 20 хвилинах від нашої нової локації, яку б просто рознесло на шматочки при попаданні", – розповів співак.

Пізніше Тополя досить жорстко висловився про артистів, які вперто не помічали російської агресії в нашій країні з 2014 року і почали називати речі своїми іменами, лише коли від російського вторгнення постраждали вони самі або їх сім'ї.

"Зараз спостерігаємо велику кількість лицемірства, пристосуванства артистів, які раніше паслися в Російській Федерації. У кращому випадку вони обманювали себе, що це нормально. А в гіршому - прекрасно розуміли, що Росія вже напала в 2014-му, вже окупувала Крим. Вони закривали на це очі, бо мали свої мотиви - фінансові, ідеологічні", - зазначив співак.

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