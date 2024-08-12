Така ж усміхнена, як і раніше: Кейт Міддлтон з'явилася в новому відеоролику

З початку 2024 року Кейт Міддлтон зникла з інформаційного простору у зв'язку з онкологією. Тривалий час вона уникала виходів у світ через лікування від раку і його наслідків.
Зараз принцеса Кетрін з дозволу лікарів може собі дозволити іноді повертатися до колишньої публічності. Наприклад, нещодавно Кейт Міддлтон взяла участь у зйомках ролика, приуроченого до завершення Олімпіади-2024.
У кадрі вона з'явилася в кежуал-образі: смугастому лонгсліві з вирізом-човником, тонким ланцюжком на шиї і з розпущеним та укладеним на один бік великими хвилями волоссям. Її чоловік-принц склав Кетрін компанію в сіро-блакитній футболці поло і з помітною щетиною.
Принц і принцеса Уельські на відео привітали британських спортсменів з їхніми успіхами на Олімпійських іграх у Парижі і подякували їм за прекрасне видовище від імені британського народу. Ролик з'явився на офіційній сторінці принца Вільяма і його дружини в Instagram.
Хто така Кейт Міддлтон
Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.
До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.
Кейт Міддлтон - останні новини:
Раніше стало відомо, який вигляд мала друга весільна сукня Кейт Міддлтон. Широка публіка бачила лише одне вбрання принцеси, однак для приватної вечірки з нагоди одруження Кетрін підібрала інший лук.
Також джерело з оточення принца і принцеси Уельських повідомило, як змінилися стосунки в їхньому шлюбі на тлі онкології і складного лікування Кетрін.
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