"Синові бажали вибухнути на міні": Єфросиніна розповіла про хейт через мовний скандал

Маша Єфросиніна зізналася, що через мовний скандал, в який вона потрапила з Олею Поляковою, на неї посипалися звинувачення і лайки в Мережі.

Єфросиніна розповіла про хейта через мовний скандал / колаж фото УНІАН

Відома українська телеведуча, світська левиця і шоувумен Марія Єфросиніна розповіла про те, які погрози в її бік посипалися через мережу – після того, як вона потрапила в мовний скандал разом з напарницею –співачкою Олею Поляковою. Ситуацію Єфросиніна описала в інтерв'ю блогерці розповіла Рамине Эсхакзай.

"Всі люди, які закидали мене брудом і бажали моєму синові здохнути, вибухнувши на міні. І моїй дитині старшій, щоб плеснули кислотою. Це захисники української мови бажали мені такого. Ніхто не потрудився зайти і подивитися, що у мене Instagram з травня весь україномовний. Що всі інтерв'ю, які я дала, всі вони з березня українською мовою", – каже артистка.

Крім того, Єфросиніна не стала приховувати, що недоброзичливці в мережі дуже довго тероризували її в соціальних мережах, писали образи і погрози. Родині Марії (її чоловікові Тимуру і двом дітям) особисто бажали смерті.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова говорила про те, що переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому вважають за краще слухати пропаганду, яку несуть з телеекрану Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.

"А так їм легко жувати цю жуйку. Вони жеруть, ті люди, те, що їм в голову вкладають Соловйов, Скабеева і інша абсолютна нечисть. До речі, цих людей чітко потрібно покарати. Вони - огидні співучасники злочину, їх потрібно судити, а краще розстріляти. Скабееву розстріляти! Соловйова розстріляти! Всіх до такої матері розстріляти!", - висловилася співачка.

До того Полякова дала благодійний концерт у Нью-Йорку. захоплені глядачі підтримали артистку - вона настільки завела натовп, що люди були готові скандувати з нею що завгодно.

Наприклад, один з номерів Полякової відбувався на тлі напису "Stop Putin". У певний момент вона прокричала зі сцени: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путін...". Глядачі негайно продовжили легендарну нецензурну українську кричалку на адресу російського диктатора.

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