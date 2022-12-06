"Синові бажали вибухнути на міні": Єфросиніна розповіла про хейт через мовний скандал

Відома українська телеведуча, світська левиця і шоувумен Марія Єфросиніна розповіла про те, які погрози в її бік посипалися через мережу – після того, як вона потрапила в мовний скандал разом з напарницею –співачкою Олею Поляковою. Ситуацію Єфросиніна описала в інтерв'ю блогерці розповіла Рамине Эсхакзай.
"Всі люди, які закидали мене брудом і бажали моєму синові здохнути, вибухнувши на міні. І моїй дитині старшій, щоб плеснули кислотою. Це захисники української мови бажали мені такого. Ніхто не потрудився зайти і подивитися, що у мене Instagram з травня весь україномовний. Що всі інтерв'ю, які я дала, всі вони з березня українською мовою", – каже артистка.
Крім того, Єфросиніна не стала приховувати, що недоброзичливці в мережі дуже довго тероризували її в соціальних мережах, писали образи і погрози. Родині Марії (її чоловікові Тимуру і двом дітям) особисто бажали смерті.
Нагадаємо, раніше Оля Полякова говорила про те, що переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому вважають за краще слухати пропаганду, яку несуть з телеекрану Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.
"А так їм легко жувати цю жуйку. Вони жеруть, ті люди, те, що їм в голову вкладають Соловйов, Скабеева і інша абсолютна нечисть. До речі, цих людей чітко потрібно покарати. Вони - огидні співучасники злочину, їх потрібно судити, а краще розстріляти. Скабееву розстріляти! Соловйова розстріляти! Всіх до такої матері розстріляти!", - висловилася співачка.
До того Полякова дала благодійний концерт у Нью-Йорку. захоплені глядачі підтримали артистку - вона настільки завела натовп, що люди були готові скандувати з нею що завгодно.
Наприклад, один з номерів Полякової відбувався на тлі напису "Stop Putin". У певний момент вона прокричала зі сцени: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путін...". Глядачі негайно продовжили легендарну нецензурну українську кричалку на адресу російського диктатора.
Інші новини:
- "У Донецьку гундіт Ольчик": Єфросиніна пройшлася по Бузовій
- "Тобі і твоїй шобле скоро "зірка": Єфросиніна відповіла маразматику Соловйову
- "Не була такою ніколи" : Єфросиніна поділилася змінами в собі