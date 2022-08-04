"Нехай не розповідають казки": Зібров розсварив Полякову і Єфросиніну за мовний скандал

Зібров, Єфросиніна, Полякова / Колаж Фото УНІАН

Легендарний український співак Павло Зібров розкритикував Олю Полякову і Машу Єфросиніну - через мовний скандал, які ті спровокували. Свою думку виконавець озвучив в інтерв'ю Аліні Доротюк.

"Нехай не розповідають казки, що складно. Єфросиніна прекрасно і Полякова говорять. Якщо десь слова заточаться там випадково-нічого! Нічого страшного в тому немає. Над ними не будуть насміхатися. Навіть якщо суржиком хтось десь скаже перший раз, другий - через місяць, через два буде абсолютно розмовляти. Так що переходьте і не соромтеся того. Полякова, чуєш мене? Єфросиніна, говори нашою мовою - рідною! Російська зараз не в моді. Весь. Зовсім не в моді. І надовго", - сказав він.

Артист каже, що розмовляти українською мовою не складно. Тим більше, за словами Зіброва, і Полякова, і Єфросиніна прекрасно володіють державною мовою.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова говорила про те, що переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому воліють слухати пропаганду, яку несуть з телеекрану Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.

"А так їм легко жувати цю жуйку. Вони жеруть, ті люди, те, що їм в голову вкладають Соловйов, Скабеева і інша абсолютна нечисть. ДО РЕЧІ, цих людей чітко потрібно покарати. Вони - огидні співучасники злочину, їх потрібно судити, а краще розстріляти. Скабееву розстріляти! Соловйова розстріляти! Всіх до такої матері розстріляти!"- висловилася співачка.

До того Полякова дала благодійний концерт у Нью-Йорку. Захоплені глядачі підтримали артистку - вона настільки завела натовп, що люди були готові скандувати з нею що завгодно.

Наприклад, один з номерів Полякової відбувався на тлі напису "Stop Putin". У певний момент вона прокричала зі сцени: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путін...". Глядачі негайно продовжили легендарну нецензурну українську кричалку на адресу російського диктатора.

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