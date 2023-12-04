Синові відомого ведучого потрібна термінова операція

Слава Дьомін дуже переживає за здоров'я юнака перед його першим серйозним хірургічним втручанням.

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Слава Дьомін розповів про операцію сина-підлітка / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Український ведучий Слава Дьомін, всупереч своєму не найщасливішому дитинству, став уважним і турботливим батьком для єдиного сина. Опіку над 13-річним Владиславом він ділить з колишньою дружиною, і часто в своєму блозі в Instagram ділиться подробицями взаємин з підлітком.

Так нещодавно шоумен не на жарт налякав підписників знімком з Владом у лікарні. Дьомін розповів, що хлопчик проходить різні аналізи, а в середу йому зроблять операцію під загальним наркозом.

Після відвідування ЛОРа Влад отримав рекомендацію про видалення аденоїдів - в іншому випадку у нього можуть виникнути проблеми з диханням і носовою перегородкою. Ведучий визнав висновок лікаря правильним і став готувати спадкоємця до процедури.

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При цьому він зазначив, що і він сам, і мама хлопчика жахливо нервують перед майбутньою операцією. Що ж стосується Влада, то підліток бачить в цьому захоплюючу пригоду, і чекає цього більше, ніж Дня святого Миколая.

Слава Дьомін розповів про операцію сина-підлітка / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

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