Синові відомого ведучого потрібна термінова операція

Український ведучий Слава Дьомін, всупереч своєму не найщасливішому дитинству, став уважним і турботливим батьком для єдиного сина. Опіку над 13-річним Владиславом він ділить з колишньою дружиною, і часто в своєму блозі в Instagram ділиться подробицями взаємин з підлітком.
Так нещодавно шоумен не на жарт налякав підписників знімком з Владом у лікарні. Дьомін розповів, що хлопчик проходить різні аналізи, а в середу йому зроблять операцію під загальним наркозом.
Після відвідування ЛОРа Влад отримав рекомендацію про видалення аденоїдів - в іншому випадку у нього можуть виникнути проблеми з диханням і носовою перегородкою. Ведучий визнав висновок лікаря правильним і став готувати спадкоємця до процедури.
При цьому він зазначив, що і він сам, і мама хлопчика жахливо нервують перед майбутньою операцією. Що ж стосується Влада, то підліток бачить в цьому захоплюючу пригоду, і чекає цього більше, ніж Дня святого Миколая.
Раніше перша леді України Олена Зеленська відверто розповіла про перемогу, зміни у відносинах з Володимиром Зеленським під час війни, а також у ньому самому.
Також ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук прокоментувала чутки про вагітність. Вона заміжня вже два роки і шанувальники з нетерпінням чекають від неї хороших новин.
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